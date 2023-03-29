АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Партия AMANAT распределила депутатские мандаты в столичный маслихат. Ведущая телеканала Jibek Joly Ляйля Султанкызы стала депутатом маслихата Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Решением Бюро Политсовета филиала партии АМАNAT города Астаны список из 12 кандидатов утвержден и направлен в территориальную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов городского Маслихата VIII Созыва.

Состав депутатов по партийным спискам от столичного городского филиала партии AMANAT выглядит следующим образом:

1. Адамбеков Кендебай Сарыбаевич

2. Дакенов Ерлан Ергазиевич

3. Джакенов Берик Оралович

4. Зейнулкабден Табигат Кабденулы

5. Каналимов Ерлан Ермекович

6. Мағзұм Арсланбек Талғатұлы

7. Сагимбаев Абзал Екрамбекович

8. Сұлтанқызы Ләйлә

9. Уразалина Динара Аманболовна

10. Утешев Нурлан Сулейменович

11. Табулдина Алтыншаш Жумашевна

12. Касымбергебаев Бауржан Тилеубергенович

Напомним, что по итогам внеочередных выборов депутатов маслихатов партия «АМАNAT» набрала 68,78% голосов избирателей на выборах в маслихаты.