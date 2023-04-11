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Ведущая новостей, созданная при помощи искусственного интеллекта, появилась в Кувейте

Автор:  
Арсен Утешев
11 Апреля 2023, 14:35
Ведущая новостей, созданная при помощи искусственного интеллекта, появилась в Кувейте Фото: AFP

ЭЛЬ-КУВЕЙТ.КАЗИНФОРМ – Кувейтское новостное агентство Kuwait News представило виртуального ведущего новостей, созданного с использованием искусственного интеллекта, который планирует читать онлайн-бюллетени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter-аккаунт агентства.

Виртуальная ведущая получила имя Федха, она предлагает пользователям послушать новости.

«Я Федха, первая ведущая в Кувейте, которая работает на искусственном интеллекте в Kuwait News. Какие новости вы предпочитаете? Давайте послушаем ваше мнение», — говорит она на классическом арабском языке.

Издание Kuwait Times было основано в 1961 году как первая англоязычная ежедневная газета в регионе Персидского залива. В 2022 году издание объединилось с Kuwait News.

Абдулла Бофтейн, заместитель главного редактора издания и веб-сайта, заявил, что этот шаг является проверкой потенциала ИИ в плане предложения «нового и инновационного контента», передает AFP.

Он добавил, что в будущем Федха может получить кувейтский акцент и размещать сводки новостей в аккаунте сайта в Twitter.

«Федха — это популярное старое кувейтское имя, которое переводится как серебро, металл. Мы всегда представляем себе роботов серебристого и металлического цвета, поэтому мы объединили их», — сказал Бофтейн.

По его словам, светлые волосы и светлые глаза ведущей отражают разнообразное население богатой нефтью страны, состоящее из кувейтцев и экспатриантов.



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