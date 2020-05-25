Вечеринка на Кок-Жайлау: водитель внедорожника наказан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Близ Алматы на территории Кок-Жайлау молодежь устроила вечеринку во время карантина. Видео с места появилось в соцсетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана сообщили, что массовое мероприятие состоялось 24 мая 2020 года.

«В связи с действующим режимом карантина на территории города Алматы проезд через экологические посты (8 экопостов) в Иле-Алатауский государственный национальный природный парк (далее – ГНПП) запрещен. Однако территория Иле-Алатауского ГНПП является обширной и посетители пребывают на территорию ГНПП через горные тропы (Просвещенец, Горельник, Ак-Каин, Кимасар и т.д.), по которым осуществить контроль сотрудниками ГНПП не возможен», - сообщили в Министерстве.

Кроме того, проезд на территорию Кок-Жайлау осуществляется по ущелью Казачка, где расположены прилегающие поселки Казачка, Алма-Арасан, Кок Шокы, дачное общество «Арасан» с населением более 5000 человек.

Также отмечается, что водитель одной из автомашин с госномером 888 SAB 02, попавшегося на видео, был оштрафован.

«Инспекторами ГНПП за нарушение природоохранных норм в области особо охраняемых природных территорий был привлечен водитель вышеуказанной автомашины к административной ответственности по ст.367 ч.3 КоАП РК с наложением административного штрафа в размере 100 МРП», - добавили в ведомстве.

В Министерстве экологии просят граждан соблюдать режим карантина и в случае обнаружения подобных фактов сообщить по телефонному номеру: 297 07 72 (г.Алматы).



