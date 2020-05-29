Вечеринка на Кок-Жайлау: акимат намерен создать рейнджерскую службу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Организаторы вечеринки на территории Кок-Жайлау наказаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации природоохранной прокуратуры, к лицам, причастным к организации данного мероприятия, за нарушения требований законодательства и карантинного режима применены административные меры.

Так, инспекторами государственного национального природного парка гражданин Е.А. привлечен к административной отвественности по ст. 367 ч.3 КРК об АП с наложением штрафа в размере 100 МРП за нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах, а гражданин А.А. привлечен к административной ответственности по ст. 372 ч.4 КРК об АП с наложением штрафа в размере 10 МРП за засорение леса отходами на особо охраняемой природной территории.

В связи с действующим режимом карантина на территории города Алматы, проезд через экологические посты (восемь постов) в нацпарк запрещен.

Однако территория парка обширна, и посетители прибывают через прилегающие поселки (Казачка, Алма-Арасан, Кок Шокы, Дачное общество Арасан) и по горным тропам (Просвещенец, Горельник, Ак-Каин, Кимасар и т.д.), которые сотрудникам трудно контролировать.

Сообщается, что управление туризма направило письмо в Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК о необходимости создания рейнджерской службы в целях соблюдения правил посещения и обеспечения порядка на территории ГНПП.

Напомним, что близ Алматы на территории Кок-Жайлау молодежь устроила вечеринку во время карантина. Видео с места действия появилось в соцсетях.