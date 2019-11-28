Вечер профессионального бокса пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В День Независимости РК, 16 декабря в Алматы во дворце спорта им. Балуана Шолака состоится масштабный вечер профессионального бокса, в ходе которого выступят как казахстанские так и мировые спортсмены. Известный специалист рассказал о предстоящем событии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Имя Каната Алтаева хорошо знакомо поклонникам бокса по выступлениям как на любительском, так и на профессиональном ринге. В настоящее время Алтаев трудится тренером в филиале менеджерской компании из Великобритании «MTK Global Kazakhstan».

«Текущий год был насыщен в плане проведенной работы. В нашей компании на сегодняшний день представлены 12 боксеров – Жанкош Тураров, Виктор Коточигов, Али Балоев, Абай Толеш, Елшат Ныгметолла, Абылхайыр Шегалиев, Рай Сейтжанов, Искандер Харсан, Нуртас Ажбенов, Нурдос Толебай, Мирасали Сарсенов. Еще один наш соотечественник Султан Заурбек проходит тренировочный курс в Великобритании, у него подписан контракт с «МТК Global». Думаю, не нужно объяснять широкому кругу любителей спорта, что собой представляет эта компания, ведь в ней представлены свыше 250 боксеров, в том числе такие топовые бойцы как Тайсон Фьюри, Джо Сондерс и многие другие», - говорит тренер.

Канат Алтаев отметил, что все боксеры, которым предстоит биться 16 декабря в Алматы на вечере профессионального бокса, ведут целенаправленную подготовку к этому масштабному спортивному празднику.

«16 декабря – знаковая и историческая дата для всего Казахстана, в этот день наша отчизна празднует главный государственный праздник – День Независимости. Для всех нас большая честь выступить перед родной публикой в такой знаменательный день. Ребята приложат все силы, чтобы продемонстрировать свое мастерство и оправдать ожидания миллионов соотечественников. Буквально со дня на день ребята узнают имена своих противников», - сказал Канат Алтаев.

На вопрос, изменилось ли отношение к этому виду спорта в стране за последние годы, Канат Алтаев ответил утвердительно:

«Несомненно. И исключительно в лучшую сторону! Наше поколение и не мечтало о сегодняшних условиях, а если и мечтало, то в это с трудом верилось. Благодаря компаниям и меценатам, у наших бойцов имеются все возможности прогрессировать и воплощать задуманное в реальность. Казахстанские боксеры могут выступать на разных мировых площадках – будь это Америка, Европа, Азия или Океания. Не редко боксерские мероприятия проводятся и в Казахстане. Насколько мне известно, «MTK Global Kazakhstan» планирует в следующем году организовать несколько крупных мероприятий, где наши болельщики смогут воочию увидеть звезд первой величины», - подчеркнул Алтаев.

Отметим, 16 декабря на ринг выйдут прославленные боксеры из разных стран - Казахстана, ЮАР, Нигерии, Филиппин, Таиланда, Грузии, Азербайджана, Российской Федерации, Узбекистана. Также стало известно, что в этот день выступит олимпийский чемпион из Узбекистана Фазлиддин Гаибназаров.