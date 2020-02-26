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Вечер поэзии и музыки Абая состоялся в Алматы

26 Февраля 2020 21:27
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Вечер поэзии и музыки Абая состоялся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во Дворце Республики в Алматы состоялся вечер великой поэзии и музыки, посвященный 175-летию со дня рождения казахского поэта, мыслителя и композитора Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В зале присутствовали аким города Бакытжан Сагинтаев, представители творческой интеллигенции, деятели культуры и другие.

Организаторы отмечают, что вечер нацелен на популяризацию наследия Абая в стране. Вечер поэзии и музыки стал новым словом пропаганды учений мыслителя.


В ходе мероприятия зрителям были представлены творческие труды великого Абая. Все события вечера разворачивались на фоне рисунков пейзажей самого Абая.

Кроме того, зрителям были показаны периоды становления, развития Абая. Начиная с пролога, «Дверь мира», мероприятие продолжилось стихами, посвященным временам года и танцами детей под кюй.



Также на сцене были сыграны поэтико-музыкальные, хореографические постановки, в том числе посвященные любовной лирике Абая, красоте природы. Песня «Сегіз аяқ», ранее исполнявшаяся только на домбре, прозвучала в исполнении певцов Нуржана Жанпеисова, Ерлана Рыскали, Тилека Базарова при поддержке эстрадно-симфонического оркестра.


Особо следует отметить, что впервые зрителям был представлены балет, хореографическая миниатюра, на мотивы первой баллады казахской литературы, написанной Абаем.

В завершение вечера весь зал исполнил знаменитую песню Абая «Көзімнің қарасы».

Добавим, что в ходе вечера сами зрители, взрослые и дети, также приняли активное участие в чтении стихов великого поэта.


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Ключевые слова: Алматы, Культура, История Казахстана, Общество, Абай,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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