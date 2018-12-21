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Вечер памяти Такена Алимкулова и Аскара Сулейменова провели в Туркестане

21 Декабря 2018 11:29 202
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Вечер памяти Такена Алимкулова и Аскара Сулейменова провели в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области состоялся вечер памяти «Қаратаудың төл перзенттері» в честь 100-летия казахского писателя, поэта, литературного критика Такена Алимкулова и 80-летия писателя и драматурга Аскара Сулейменова. А также была организована выставка книг под названием «Ұлы даланың дара даналары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На мероприятии, организованном в рамках Программной статьи Главы государства Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», принимали участие поэт, заместитель председателя Союза писателей Казахстана Бахыт Беделханулы  и лауреат международной литературной премии, поэт, писатель Есенгали Абдижаппарулы. А также были приглашены представители интеллигенции нашей страны и Республики Чечни, студенты и журналисты.

Заместитель акима области Малик Отарбаев выступив на вечере с поздравительной речью, вручил жене Такена Алимкулова Есимкуль Алимкуловой и сыну Аскара Сулейменова Алишеру Сулейменову подарки главы региона.

В ходе мероприятия артисты Туркестанского музыкально-драматического театра имени Р. Сейтметова исполнили композицию «Қаратаудың төл перзенттері». Вечер продолжился концертной программой талантливых артистов региона.


Вечер памяти Такена Алимкулова и Аскара Сулейменова провели в Туркестане
Вечер памяти Такена Алимкулова и Аскара Сулейменова провели в Туркестане

Автор: Айнур Акбаева

Перевод: Сабина Биржанкызы

 

 

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Ключевые слова: Рухани жаңғыру, Туркестанская область,
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