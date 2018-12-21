Вечер памяти Такена Алимкулова и Аскара Сулейменова провели в Туркестане
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области состоялся вечер памяти «Қаратаудың төл перзенттері» в честь 100-летия казахского писателя, поэта, литературного критика Такена Алимкулова и 80-летия писателя и драматурга Аскара Сулейменова. А также была организована выставка книг под названием «Ұлы даланың дара даналары», передает корреспондент МИА «Казинформ».
На мероприятии, организованном в рамках Программной статьи Главы государства Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», принимали участие поэт, заместитель председателя Союза писателей Казахстана Бахыт Беделханулы и лауреат международной литературной премии, поэт, писатель Есенгали Абдижаппарулы. А также были приглашены представители интеллигенции нашей страны и Республики Чечни, студенты и журналисты.
Заместитель акима области Малик Отарбаев выступив на вечере с поздравительной речью, вручил жене Такена Алимкулова Есимкуль Алимкуловой и сыну Аскара Сулейменова Алишеру Сулейменову подарки главы региона.
В ходе мероприятия артисты Туркестанского музыкально-драматического театра имени Р. Сейтметова исполнили композицию «Қаратаудың төл перзенттері». Вечер продолжился концертной программой талантливых артистов региона.
Автор: Айнур Акбаева
Перевод: Сабина Биржанкызы
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