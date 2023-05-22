Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Вечер ко Дню независимости Израиля прошел в Астане

Автор:  
Арайлым Мұрат
22 Мая 2023, 22:45
Вечер ко Дню независимости Израиля прошел в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане прошел вечер, посвященный 75-летию независимости Израиля. Как отметил посол Израиля в Казахстане Эдвин Глусман, казахстанско-израильское сотрудничество является одним из ярких примеров успешного двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из года в год сотрудничество между двумя странами укрепляется и достигло высокого уровня, в том числе межпарламентские связи, которые продолжают развиваться. На регулярной основе проводятся межведомственные консультации. Израиль и Казахстан активно взаимодействуют в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а главные раввины-ашкеназы и сефарды из Израиля, регулярно участвуют в Съездах лидеров мировых и традиционных религий. В 2022 году Казахстан и Израиль отметили 30-летие установления дипломатических отношений. За прошедшие годы было подписано несколько соглашений в различных сферах, таких как торгово-экономическое сотрудничество, наука и технологии, культура и туризм», - сказал посол Эдвин Глусман.

photo

С 1992 года действует казахстанско-израильская Совместная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, что позволяет развивать экономические связи между двумя странами. Обе страны уделяют большое внимание отрасли здравоохранения, где происходит активный обмен знаниями и медицинскими экспертами. Кроме того, двусторонние связи придают большое значение сотрудничеству в сельскохозяйственном секторе.

«Развитие культурных связей между Казахстаном и Израилем имеет первостепенное значение. Ранее в Алматы прошел фестиваль израильской культуры, на котором выступили известные музыканты, театральные коллективы и хореографы. Национальная музыка, танцы и кухня Казахстана демонстрировались израильской публике на протяжении дней казахской культуры в Израиле. Казахстанско-израильское сотрудничество продолжает развиваться и укрепляться, что способствует созданию благоприятных условий для экономического, политического и культурного развития обеих стран. В более широком контексте Израиль уделяет большое внимание реализации повестки дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года, используя свои огромные технические и научно-исследовательские навыки в сочетании с присущим ему новаторским духом», - пояснил Эдвин Глусман.

photo

Среди сфер, в которых Израиль оказывает влияние - водные ресурсы. Как проинформировал посол, руководствуясь засушливыми условиями, преобладающими на большей части территории страны, Израиль изобрел капельное орошение, возглавил рекультивацию сточных вод, применил свои возможности опреснения от Калифорнии до Индии и разработал технологию, которая буквально создает воду из воздуха. Израиль также уделяет особое внимание содействию глобальным усилиям по борьбе с климатическими проблемами, при этом предприятия, связанные с изменениями климата, составляют 10% недавних высокотехнологичных стартапов.

«Израиль, чей проактивный подход к решению проблем сочетает в себе прагматизм и идеализм, твердо убежден, что обмен решениями не только приносит ощутимую пользу человечеству, но и способствует международному сотрудничеству, продвигающему общие интересы. Неудивительно, что фраза «Вместе мы выстоим, порознь — падем» на протяжении веков находила отклик. В эти непростые времена список вызовов, стоящих перед человечеством в целом и на Ближнем Востоке, включает в себя множество проблем, таких как опустынивание и изменение климата, экстремизм и терроризм. Поскольку этот список проблем продолжает расти, потребность в совместных действиях становится как никогда острой, но без мира невозможны совместные действия. Ясно, что Израиль не одинок в признании этого факта. Одним из наиболее заметных результатов такого отношения является заключение соглашений между Израилем и странами региона, известных как «Соглашения Авраама», которые расширили благотворный круг мира. Арабская Республика Египет, Иорданское Хашимитское Королевство, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Бахрейн, Королевство Марокко и Государство Израиль строят Новый Ближний Восток. Их граждане уже наслаждаются плодами мира, благополучия и экономического развития. Помимо замечательного установления новых дипломатических отношений и двусторонних совместных усилий, процветают самые разные проекты и отношения между людьми», - отметил посол Израиля в Казахстане.

photo

«Израиль прекрасно осознает, что как и большинству стран, ему предстоит долгий путь к совершенству. Тем не менее, Израиль без колебаний выявляет и противостоит общественным недугам, которые стоят на его пути, чтобы наилучшим образом их преодолеть. В результате этих усилий появились инновационные социальные программы и гуманитарные проекты, которые Израиль продвигает на международном уровне, чтобы заинтересованные общества могли извлечь пользу из нашего опыта в решении большого количества старых и новых проблем. Известный как нация стартапов, сегодня сильные стороны Израиля в области инноваций и социальных вопросов сливаются воедино. Поскольку Израиль празднует свое 75-летие мы по-прежнему уверены, что, объединившись с единомышленниками по всему миру, мы сможем преодолеть общие проблемы и повлиять на поиски лучшего будущего», - добавил Эдвин Глусман.

На встрече также присутствовали дипломаты разных стран, послы разных государств, представители Министерства иностранных дел Казахстана, депутаты.

Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев от имени Министерства культуры и спорта выразил искренние поздравления по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

photo

«Казахстан воспринимает Израиль как надежного и конструктивного партнера на Ближнем Востоке и придает большое значение развитию взаимовыгодных отношений в политической и экономической, в том числе и в культурно-гуманитарной сферах. За столь короткий промежуток времени наши государства сформировали благоприятный курс развития тесных связей. На сегодняшний день мы успешно взаимодействуем в рамках казахстанско-израильской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, охватывающей многие сферы. Надеемся, что двустороннее сотрудничество, основанное на принципах дружбы и взаимного уважения, будут и впредь развиваться на благо народов Казахстана и Израиля. В честь Дня Независимости государства Израиль, еще раз выражая искрение поздравления, желаю дружественному израильскому народу мира и процветания», - обратился вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.

photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo

photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo



Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Астана   Израиль  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Прокурор отменил решение акимата об изъятии земельного участка у предпринимателя в Кокшетау
Прокурор отменил решение акимата об изъятии земельного участка у предпринимателя в Кокшетау
Жара и проливные дожди ожидаются летом в СКО
Жара и проливные дожди ожидаются летом в СКО
Неизвестный избил женщину в Алматы
Неизвестный избил женщину в Алматы
Казахстанский школьник стал призером конкурса научных проектов ISEF – 2023 в Далласе
Казахстанский школьник стал призером конкурса научных проектов ISEF – 2023 в Далласе
Уникальную операцию на позвоночнике провели 3-летнему ребенку в столице в рамках ОСМС
Уникальную операцию на позвоночнике провели 3-летнему ребенку в столице в рамках ОСМС
Гроза и град обрушились на Алматы
Гроза и град обрушились на Алматы
Цех по производству мясных изделий открылся в селе Атырауской области
Цех по производству мясных изделий открылся в селе Атырауской области
RoboZerde-2023: лучших конструкторов роботов столицы собрал фестиваль имени Алихана Максута
RoboZerde-2023: лучших конструкторов роботов столицы собрал фестиваль имени Алихана Максута
Ближайший старт с Байконура назначен на 24 мая 2023 года
Ближайший старт с Байконура назначен на 24 мая 2023 года