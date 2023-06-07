Вечер казахской литературы прошел в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В столице Азербайджана, Баку, стартовал II фестиваль литературы и книги тюркского мира, в первые дни которого состоялся день казахской литературы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Праздничное мероприятие представляло собой ознакомление широкой общественности с богатой материальной и духовной культурой тюркских народов, а также их пропаганда среди подрастающего поколения.

Празднование началось с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Казахстана, после чего проводились панельные сессии на тему «История тюркской государственности» и непосредственный вклад в нее казахского народа.

В рамках традиционного фестиваля гостям и жителям Азербайджана выпала возможность посетить книжную ярмарку Азербайджана и Казахстана, организованную Международным фондом тюркской культуры и наследия (МФТКН).

В Фонде отметили, что в ближайшие дни ожидается и творческие вечера, посвященные культуре Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции и Венгрии, где посетители могут ознакомиться с многочисленными шедеврами мастеров пера и презентацией новых изданий.

«Я очень рада, что сегодня в Азербайджане проходит фестиваль тюркской культуры, литературы, искусства. Буквально пару дней тому назад в турецком Алании проходил аналогичный фестиваль, а до этого в Польше состоялась большая книжная выставка о тюркской культуре. Это прекрасно, что культура наших стран, народов широко демонстрируется всему миру, и сегодня это показывает Азербайджан. И наш Фонд сегодня активно проводит деятельность по продвижению общей тюркской культуры на международном уровне», - сказала президент МФТКН Гюнай Эфендиева, отметив, что, с другой стороны, это сближение и взаимная интеграция, объединяющая и сплачивающая всех тюркских народов.

Посетители празднества в рамках дня «Казахской литературы» смогли насладиться творческим разнообразием и колоритом тюркского наследия. Так, вниманию читателям были представлены десятки изданий о бесценных трудах казахских историков, поэтов и писателей, в том числе и на азербайджанском языке.

Наряду с книгами в ярмарке также были показаны рукодельные работы бакинских мастеров, вызвавшие нескромный интерес со стороны посетителей.

Внимание гостей привлекла увлекательная концертная программа с участием казахстанских и местных исполнителей. Так, на культурно-просветительском вечере исполнили казахские и азербайджанские народные песни, а также стихи выдающегося казахского поэта, просветителя Абая, а виртуозные домбристы через кюй смогли присутствующим передать настроение казахской степи.

Символичным стало то, что фестиваль проводился на территории Национальной Академии Наук Азербайджана, который собрал представителей научной интеллигенции страны и всех неравнодушных к этой отрасли людей. Это и в некотором смысле возвысила необходимость использования общенаучного потенциала участвующих стран в изучении собственного культурного наследия.

По словам организаторов, основной посыл книжной ярмарки стала популяризация чтения книг, повествующих историю, культуру, традиции этих народов, среди людей разного возраста, особенно молодежи, которая сегодня является мостом между прошлым и будущим поколениями.

Элементы юрты, украшенная казахскими убранствами, национальные угощения, а также песни и мелодии в традиционном стиле придали вечеру атмосферу быта тюрков-кочевников. А неудержимое желание посетителей ознакомиться с культурой братских народов наглядным образом продемонстрировали чувство многовековой дружбы и историко-культурные связи, наполнив их сердца праздничным настроением.