Вебинар с министром проведен к Международному дню всеобщего доступа к информации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 28 сентября, с участием министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой прошел вебинар на казахском языке для уполномоченных лиц по вопросам доступа к информации государственных органов Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».

Мероприятие организовано Кластерным бюро ЮНЕСКО при содействии МИОР РК в Международный день всеобщего доступа к информации по теме: «Право знать – улучшение жизни людей с помощью доступа к информации».

В ходе семинара А.Балаева отметила: «Доступ к информации влияет сегодня практически на все сферы жизни. Его важность во время пандемии проявилась особенно. Поэтому наша главная задача – вовремя определять актуальные вопросы и обеспечивать общество в полной мере информацией».

Отметим, на сегодняшний день в Казахстане во всех государственных органах определены уполномоченные лица (подразделения) по вопросам доступа к информации в соответствии с новшествами, внесенными в Закон «О доступе к информации» в конце 2020 года.

«Безусловно, определить уполномоченных лиц в этой сфере – полдела. Необходимо организовать системную и качественную работу в данном направлении - постоянно их обучать и повышать навыки и компетенции», - отметила А. Балаева.

Вебинар направлен на обучение госслужащих вопросам инициативного опубликования государственными органами информации (не дожидаясь запросов граждан) и обеспечения соблюдения Закона «О доступе к информации».

Справочно: Вебинар является вторым в Казахстане. Ранее, в ноябре 2020 года, был проведен в г. Нур-Султане. Материалы вебинара доступны по ссылке.