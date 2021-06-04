Вдвое увеличили площадь лесных массивов в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На территории «зеленого пояса» в​ Туркестане площадью около 4 тыс. га дополнительно засеяны семена саксаула и саженцы лиственных пород. Таким образом, в области вдвое увеличились площади лесных питомников, где ежегодно выращивают 35-40 млн. саженцев различных зеленых насаждений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В рамках республиканской акции «Сохраним саксаул», организованной в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды, в Туркестане открыли арт-инсталляцию. Вопросы защиты, сохранения и запрета использования саксаула поднимались на встрече заместителя акима Туркестанской области Улана Тажибаева с заместителем Постоянного представителя ПРООН в Казахстане Виталием Времишем.

Отметим, большая часть саксаула в регионе произрастает в Отырарском, Созакском и Шардаринском районах. Это растение защищает почву от эрозии и песчаных штормов. Для увеличения площади саксаула на общей площади 11 400 га ежегодно сеют семена и саженцы этого дерева пустыни.​

Общая площадь лесного фонда Туркестанской области составляет 3 млн. 131 тыс. га земель, из них более половины занимает лес. В прошлом году в рамках мероприятий по воспроизводству леса на площади 11 610 га высадили молодые деревья. Напомним, в Послании Президента РК народу Казахстана для улучшения экологической ситуации на территории республики было поручено высадить 2 млрд. саженцев деревьев. В связи с этим в текущем году в Туркестанской области планируется посадить 30 млн. деревьев.

«Для улучшения и стабилизации экологической ситуации в городе Туркестане с 2019 по 2023 годы на площади 7700 га запланировано создать «зеленый пояс» вокруг города. В настоящее время четырехлетний план выполнен досрочно. Здесь я хочу отметить, что выращивать каждое дерево не так просто. В зависимости от климата в Туркестанской области приживаемость саженцев не превышает 50%. В других регионах -​ около 70%. Вопрос дефицит воды решается поэтапно. Каждое дерево поливают отдельно. В будущем вокруг областного центра «зеленый пояс» будет сформирован на площади 20 ты. га», - сообщил заместитель акима области.

Вместе с тем, в рамках утвержденного Комплексного плана на территории региона в течение 5 лет на общей площади 110 210 га запланировано высадить 170 млн. саженцев деревьев, и работы в этом направлении уже идут полным ходом. В 21 питомнике, учреждениях лесного хозяйства, подведомственных акимату области, на сегодняшний день выращивают 8,6 млн. различных саженцев деревьев. В будущем их количество намерены увеличить до 30 млн.

Напомним, все виды вырубки в саксауловых насаждениях на участках государственного лесного фонда страны запрещены до 31 декабря 2023 года. В связи с этим для пресечения незаконной вырубки саксаула и предотвращения его реализации в торговых точках сотрудники лесохозяйственных учреждений, территориальной инспекции, специализированной природоохранной прокуратуры Туркестанской области и местной полицейской службы ДВД области совместно с сотрудниками природоохранной полиции проводят среди населения разъяснительные работы и рейдовые мероприятия.​