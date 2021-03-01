Вдвое расширят автотрассу Атырау – Доссор – Бейнеу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «НК «КазАвтоЖол» обещает расширить двухполосную автотрассу в Атырауской области. До расширения платная дорога Атырау – Доссор – Бейнеу – Акжигит - граница Узбекистана продолжит оставаться бесплатной для владельцев легковых автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖола».

В Атырау, Бейнеуском, Жылыойском и Макатском районах Атырауской области прошли общественные слушания по вопросу внедрения открытой системы взимания платы на участке Атырау – Доссор – Бейнеу – Акжигит - граница Узбекистана.

По итогам слушаний жители области, много лет испытывающей серьезные проблемы в дорожной отрасли, поддержали планы компании «КазАвтоЖол» по развитию в регионе сети платных автотрасс, но с некоторыми оговорками.

Активнее всего местное население поднимало проблему высокой аварийности на дорогах области. По их мнению, причиной сложной дорожной ситуации является недостаточная ширина транспортных артерий региона. Поэтому на каждой встрече обсуждался вопрос расширения дорог республиканского значения до четырех полос.

Представители нацкомпании заявили, что дороги Атырауской области, на которых будет вводиться открытая система платности, относятся ко 2-ой и 3-ей техническим категориям. Но в ближайшем будущем их планируется перевести на 1-ую категорию. Соответственно, трассы заимеют по две полосы в каждом направлении.

А пока, по словам руководителя пресс-службы «КазАвтоЖола» Диаса Ахметшарипа, на платном участке Атырау – Доссор – Бейнеу – Акжигит - граница Узбекистана за проезд будут платить только грузовики.

«В настоящее время ставки еще не утверждены, они будут рассчитываться, исходя из грузоподъемности. Но могу сказать, что в Казахстане по сравнению с другими странами самый минимальный размер ставки. К тому же на трассах 2-ой и 3-ей категорий владельцы легкового транспорта освобождены от оплаты», - отметил он.

По итогам общественных слушаний был сформирован пакет предложений населения Атырауской области руководству «КазАвтоЖола», в который вошли просьбы предусмотреть:

- расширение республиканских дорог до четырех полос;

- установку автомоек для грузовых автомобилей, столбов освещения, ограждений от скота и устройств для поддержания сотовой связи и интернета на участке Атырау – Доссор – Бейнеу – Акжигит - граница Узбекистана;

- введение льготных абонементов для транспорта коммунальных учреждений и грузовых автомобилей массой до 5 тонн, принадлежащих местным жителям;

- введение светоотражающих бирок для сельхозживотных.