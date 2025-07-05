В ДТП на трассе в Костанайской области погиб ребенок

В Костанайской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге Аулиеколь — Диевка с участием автомобиля марки Chevrolet Cobalt.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии ребенок, находившийся в машине, скончался на месте, водитель доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Напомним, в Астане пострадали несколько человек из-за столкновения автобуса с легковым автомобилем.