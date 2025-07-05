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    19:50, 04 Июль 2025 | GMT +5

    В ДТП на трассе в Костанайской области погиб ребенок

    Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, в результате чего скончался ребенок, находившийся в автомобиле, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Скорая помощь, Жедел жәрдем
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    В Костанайской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге Аулиеколь — Диевка с участием автомобиля марки Chevrolet Cobalt.

    По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии ребенок, находившийся в машине, скончался на месте, водитель доставлен в медицинское учреждение.

    По данному факту проводится досудебное расследование.

    Напомним, в Астане пострадали несколько человек из-за столкновения автобуса с легковым автомобилем.

    Теги:
    ДТП Регионы Казахстана Трассы Костанайская область Авария
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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