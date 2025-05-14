Вдове погибшего полицейского из Туркестанской области выплатят 14 млн тенге
Суд обязал выплатить единовременную компенсацию вдове капитана полиции, скончавшегося во время футбольного матча, передает корреспондент агентства Kazinform.
Межрайонный суд города Туркестана удовлетворил иск женщины, которая потребовала признать смерть ее мужа наступившей в ходе исполнения служебных обязанностей. Именно на этом основывается право на получение компенсации согласно законодательству.
Капитан полиции служил в органах внутренних дел с 2008 года. За годы безупречной службы он был награждён множеством ведомственных знаков отличия: «За безупречную службу» III степени, «Отличник органов внутренних дел» II степени, знаком «30 лет полиции Казахстана», а также 17 благодарственными грамотами. С 2015 по 2022 год он занимал должность инспектора в Жетысайском районном управлении департамента полиции.
Трагедия произошла осенью 2022 года. В рамках организованного начальством мероприятия по физической подготовке сотрудников полиции на центральном стадионе Жетысая проходил матч по мини-футболу. Во время игры капитан полиции внезапно скончался.
Несмотря на то, что мероприятие было официальным и проводилось в рамках рабочих задач, в 2023 году департмент отказал семье в выплате положенной компенсации. Это стало причиной обращения женщины в суд.
В своей позиции истец указывала, что гибель мужа связана именно со службой, и требовала признать решение комиссии незаконным. Ответчик, со своей стороны, ссылался на статью 66 Закона РК «О правоохранительной службе», регулирующую порядок выплаты компенсаций в случае увечья или гибели сотрудника при исполнении обязанностей.
Суд вынес решение в пользу вдовы. Гибель капитана полиции признана связанной с выполнением служебных обязанностей. Соответственно, его семье положена компенсация в размере 60 окладов по последней должности — это 14 млн тенге.
Решение суда уже вступило в законную силу.