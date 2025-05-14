Вдове погибшего полицейского из Туркестанской области выплатят 14 млн тенге

Межрайонный суд города Туркестана удовлетворил иск женщины, которая потребовала признать смерть ее мужа наступившей в ходе исполнения служебных обязанностей. Именно на этом основывается право на получение компенсации согласно законодательству.

Капитан полиции служил в органах внутренних дел с 2008 года. За годы безупречной службы он был награждён множеством ведомственных знаков отличия: «За безупречную службу» III степени, «Отличник органов внутренних дел» II степени, знаком «30 лет полиции Казахстана», а также 17 благодарственными грамотами. С 2015 по 2022 год он занимал должность инспектора в Жетысайском районном управлении департамента полиции.

Трагедия произошла осенью 2022 года. В рамках организованного начальством мероприятия по физической подготовке сотрудников полиции на центральном стадионе Жетысая проходил матч по мини-футболу. Во время игры капитан полиции внезапно скончался.

Несмотря на то, что мероприятие было официальным и проводилось в рамках рабочих задач, в 2023 году департмент отказал семье в выплате положенной компенсации. Это стало причиной обращения женщины в суд.

В своей позиции истец указывала, что гибель мужа связана именно со службой, и требовала признать решение комиссии незаконным. Ответчик, со своей стороны, ссылался на статью 66 Закона РК «О правоохранительной службе», регулирующую порядок выплаты компенсаций в случае увечья или гибели сотрудника при исполнении обязанностей.

Суд вынес решение в пользу вдовы. Гибель капитана полиции признана связанной с выполнением служебных обязанностей. Соответственно, его семье положена компенсация в размере 60 окладов по последней должности — это 14 млн тенге.

Решение суда уже вступило в законную силу.