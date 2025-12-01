РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    01:06, 20 Декабрь 2025 | GMT +5

    Вдова Чарли Кирка поддерживает кандидатуру Вэнса на пост президента США

    Эрика Кирк, вдова убитого соучредителя Turning Point USA Чарли Кирка, поддержала кандидатуру вице-президента США Джей Ди Вэнса на президентских выборах 2028 года, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Супруга Чарли Кирка поддерживает кандидатуру Вэнса на пост президента США
    Фото: yahoo.com

    — Мы собираемся добиться избрания друга моего мужа Джей Ди Вэнса, — заявила Эрика Кирк тысячам активистам в своей речи на открытии ежегодной конференции America Fest в конференц-центре города Феникс.

    Turning Point USA является одной из самых влиятельных консервативных организаций, особенно среди молодых активистов и избирателей MAGA (лозунг «Сделаем Америку великой снова»), ее поддержка может стать серьезным стимулом для Вэнса, если он будет баллотироваться на пост президента через три года.

    В ноябре вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью каналу Fox News рассказал о намерении принять решение о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства после завершения промежуточных выборов в Конгресс.

    Напомним, в начале сентября в политического активиста и сторонника Трампа Чарли Кирка выстрелили во время его выступления на мероприятии Turning Point USA в кампусе Университета в штате Юта Utah Valley. Кирк получил ранение в шею. Его отправили в больницу в критическом состоянии. Позже Трамп сообщил о смерти соратника. 

    Ранее сообщалось о том, что Трамп посмертно наградил Чарли Кирка президентской медалью свободы, которую получила вдова активиста Эрика Кирк.

    Рустем Кожыбаев
