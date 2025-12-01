Вдова Чарли Кирка поддерживает кандидатуру Вэнса на пост президента США

— Мы собираемся добиться избрания друга моего мужа Джей Ди Вэнса, — заявила Эрика Кирк тысячам активистам в своей речи на открытии ежегодной конференции America Fest в конференц-центре города Феникс.

Turning Point USA является одной из самых влиятельных консервативных организаций, особенно среди молодых активистов и избирателей MAGA (лозунг «Сделаем Америку великой снова»), ее поддержка может стать серьезным стимулом для Вэнса, если он будет баллотироваться на пост президента через три года.

В ноябре вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью каналу Fox News рассказал о намерении принять решение о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства после завершения промежуточных выборов в Конгресс.

Напомним, в начале сентября в политического активиста и сторонника Трампа Чарли Кирка выстрелили во время его выступления на мероприятии Turning Point USA в кампусе Университета в штате Юта Utah Valley. Кирк получил ранение в шею. Его отправили в больницу в критическом состоянии. Позже Трамп сообщил о смерти соратника.

Ранее сообщалось о том, что Трамп посмертно наградил Чарли Кирка президентской медалью свободы, которую получила вдова активиста Эрика Кирк.