23:10, 26 Апрель 2024 | GMT +6
Вдоль берега озера Балхаш горит камыш
В Актогайском районе Карагандинской области в 5 км от г. Балхаш вдоль береговой линии озера Балхаш, в районе залива Сарышаган происходит загорание камыша. Подъездные пути отсутствуют, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС области.
Угрозы населенному пункту нет. Жертв и пострадавших нет.
— В связи с наступлением темного времени суток, тушение возгорания камыша приостановлено и продолжится с утра, — сообщили в МЧС.