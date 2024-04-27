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    23:10, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Вдоль берега озера Балхаш горит камыш

    пожары
    Фото: freepik.com

    В Актогайском районе Карагандинской области в 5 км от г. Балхаш вдоль береговой линии озера Балхаш, в районе залива Сарышаган происходит загорание камыша. Подъездные пути отсутствуют, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

    В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС области.

    Угрозы населенному пункту нет. Жертв и пострадавших нет. 

    — В связи с наступлением темного времени суток, тушение возгорания камыша приостановлено и продолжится с утра, — сообщили в МЧС.

    Теги:
    ДЧС Пожар Регионы Казахстана Пожарные Карагандинская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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