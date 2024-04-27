Вдоль берега озера Балхаш горит камыш

В Актогайском районе Карагандинской области в 5 км от г. Балхаш вдоль береговой линии озера Балхаш, в районе залива Сарышаган происходит загорание камыша. Подъездные пути отсутствуют, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС области.

Угрозы населенному пункту нет. Жертв и пострадавших нет.