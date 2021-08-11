+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 24 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вброс ложной информации о прогнозируемых 3 млн падежа скота повлек рост цен на корма - МСХ

11 Августа 2021 04:10
Поделиться:
Вброс ложной информации о прогнозируемых 3 млн падежа скота повлек рост цен на корма - МСХ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены Республиканского оперативного штаба по кормообеспечению при Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан обсудили 10 августа вопросы информационного обеспечения всего комплекса мер, принимаемых на местах по ликвидации последствий засухи и решению проблемы кормообеспечения животноводства на предстоящую зимовку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Новости по теме
Спецсчет для пожертвований пострадавшим от засухи откроют в Мангыстау
В каких регионах Казахстана наименьшие показатели заготовки кормов Арбузами обеспечивает местных жителей бахчевод из Карагандинской области 80% кормов заготовлено в Карагандинской области

Как отмечалось на заседании штаба, сегодня отдельные «эксперты» и «аналитики», используя ситуацию, по сути дела ведут информационную войну с целью извлечь определенные выгоды для своего имиджа. А в условиях, когда отсутствует полная объективная информация от акиматов, общественность вводится в заблуждение. От этого ажиотажа страдают фермеры, корма, и без того не дешевые, дорожают каждый раз после таких черных PR акций «экспертов и аналитиков».

«После последнего вброса о якобы прогнозируемых 3 млн падежа скота – и сено, и отруби опять выросли в цене! Прошу руководителей регионов в этом вопросе быть максимально открытыми для общественности, постоянно информируя их о ходе заготовки кормов, о тех мерах, которые принимаются местными исполнительными органами в решении существующих проблем», - сказал и. о. министра сельского хозяйства Е. Карашукеев.

Е. Карашукеев особо подчеркнул важность проведения разъяснительной работы среди тех, кто продает корма и отруби, напоминая, что «антигуманно наживаться на бедах людей, попавших в трудную ситуацию из-за засухи». «Также нужно проконтролировать, чтобы в этом деле не появились посредники», - сказал и. о. министра сельского хозяйства.

Кроме того, на заседании штаба было озвучено, в каких регионах Казахстана наименьшие показатели заготовки кормов.



Подписывайтесь на наш канал:

#Минсельхоз   #Сельское хозяйство   #Засуха  
Поделиться:
Новости по теме
Спецсчет для пожертвований пострадавшим от засухи откроют в Мангыстау
В каких регионах Казахстана наименьшие показатели заготовки кормов
Арбузами обеспечивает местных жителей бахчевод из Карагандинской области
80% кормов заготовлено в Карагандинской области
Популярное
1 Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
2 Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области
3 Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
4 У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
5 Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
6 Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
Читайте также
82 тонны сена отправили жители Ескельдинского района в Мангистаускую область.
Казахстанские ученые разработали препарат для обеззараживания сибироязвенных захоронений
Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области
Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив