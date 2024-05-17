В Бишкеке обсудили политические и экономические реформы Казахстана

В столице Кыргызстана в кыргызско-казахском культурном центре имени Абая состоялся круглый стол на тему «Казахстан на пути перемен: итоги и перспективы политических и экономических реформ Президента К. К. Токаева», организованный Посольством Республики Казахстан в Кыргызской Республике, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В мероприятии приняли участие политические и общественные деятели Кыргызстана, представители экспертного и медийного сообщества, члены Ассоциации казахов в КР.

Открывая экспертную встречу, советник-посланник Посольства РК в Кыргызстане Асхат Сыздыков вкратце остановился на продолжающихся широкомасштабных политических и экономических реформах Казахстана под руководством Президента РК К.Токаева. Им отмечено, что граждане страны поддерживают реформы и инициативы Главы государства по политической модернизации, системной диверсификации экономики, расширении мер по укреплению верховенства закона, защите прав человека. Конституционная реформа, направленная на ликвидацию суперпрезидентских полномочий, усиление роли политических партий, расширение полномочий Парламента свидетельствуют о широких изменениях в политическом поле страны. Подчеркнуто, что проведена большая работа в области защиты прав человека, принятый порядок подачи и рассмотрения в онлайн-режиме петиций граждан обеспечивает открытый и прозрачный мониторинг деятельности правительства. Кроме того, значительно усилена административная и уголовная ответственность за домашнее насилие. Главой государства подписан закон по вопросам обеспечении прав женщин и безопасности детей.

Фото: Посольство РК в КР

Историк-обществовед, профессор, проректор дипломатической академии МИД КР Зайнидин Курманов считает, что результаты реформ в Казахстане позволяют говорить о прогрессивном движении страны вперед, обеспечении политической конкуренции, существенном углублении демократических реформ, которые выводят Казахстан в лидеры по демократическому развитию в Центральной Азии.

— Достижения Казахстана показывают, насколько эффективна политика К.Токаева. Казахстан проводит политические реформы, чтобы ликвидировать диспропорции в развитии, образовавшиеся в результате односторонних экономических реформ и заморозки реформ политических. Мы видим восстановление роли Сената и Парламента в Казахстане. Здорово, когда руководители государства разбираются не только в практике, но и в теории. Многие казахстанские политические реформы напоминают сейчас те, которые проводились в Кыргызстане, когда он стяжал славу «демократического островка» в ЦА и стал лидером в развитии демократии в регионе. Но в какие-то моменты прошлого мы повернули не туда. Поэтому нам необходимо учитывать уроки прошлого. Казахстан сегодня является единственной республикой, где активно идут политические реформы и при удачном исходе могут стать драйвером, новым лидером демократических процессов в Центральной Азии и СНГ. Странам Центральной Азии необходимо сообща выстраивать новую политику с учетом национальных традиций, чтобы достичь успехов не только в политических изменениях, но и экономических, — заключил профессор.

Фото: Посольство РК в КР

Экономист, эксперт по бизнес-анализу Искендер Шаршеев также подтвердил успехи Казахстана в экономическом развитии. По его мнению, программа поддержки стартапов, в том числе с использованием искусственного интеллекта является свидетельством успешного опыта Казахстана в замене сырьевой экономики на инновационную. Им отмечено, что в Казахстане власти уделяют особое внимание объектам малого и среднего предпринимательства, которые являются основой экономического роста.

— На практике развитых государств мы видим, что основу успешного экономического развития и роста благосостояния граждан составляет как раз малый и средний бизнес, — сказал он.

По мнению эксперта, в ближайшие годы в регионе обострятся вопросы относительно распределения водных ресурсов и климатических изменений.