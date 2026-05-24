В Бельгии стартовали легендарные автогонки «Spa Classic 2026»

В эти выходные на легендарной бельгийской трассе «Circuit de Spa-Francorchamps» проходит значимое событие в мире исторического автоспорта — Spa Classic 2026, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

С 22 по 24 мая на одной из самых сложных и красивых гоночных трасс Европы звучат моторы легендарных автомобилей прошлых эпох. В этом году фестиваль отмечает 14-е издание и собирает тысячи поклонников классического автоспорта.

Трасса длиной более 7 км превращается в настоящий музей под открытым небом, где можно увидеть редчайшие экземпляры Porsche, Ferrari, Jaguar, Lola, Chevron и многих других марок.

Фото: Kazinform / Арнур Рахимбеков

В субботу зрители могли увидеть насыщенную программу заездов, среди которых «Group C Racing» с легендарными прототипами 80-90-х годов, «гонки на выживание» — Classic Endurance Racing, Endurance Racing Legends, Sixties’ Endurance, Heritage Touring Cup, а также новую серию «GT3 Revival Series».

Одной из главных изюминок мероприятия традиционно становятся ночные гонки.

Spa Classic привлекает не только профессиональных гонщиков, но и известных пилотов-любителей. Посетители отмечают уникальную атмосферу: сочетание рева старых моторов, запаха топлива и живописных бельгийских Арденн.