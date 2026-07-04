Построенная в XIX веке англичанами башня сохранилась в Баянауле

В Баянауле до сих пор сохранилась водонапорная башня, построенная англичанами в конце XIX века, передает корреспондент Kazinform.

В свое время этот объект обеспечивал водой рабочий поселок «Уголь», а сегодня стал исторической достопримечательностью.

Ранее территория нынешнего аула имени Жусупбека Аймауытова называлась Жосалы. По словам краеведов, название связано с красновато-оранжевым цветом местной почвы.

Фото: Мұрат Аяған/Kazinform

В окрестностях расположены месторождения угля, золота, серебра и молибдена, которые в конце XIX века разрабатывали англичане. Известно, что они нанимали местных жителей на работу. Вдоль месторождений располагалось множество казахских аулов. Все они относились к населенным пунктам Кызылтауской волости. От рудников до нынешнего Аксу была проложена железнодорожная ветка, по которой руду доставляли к речной пристани.

По рассказам баянаульского краеведа Рамазана Нургалиева, возникший в тот период рабочий поселок носил название «Уголь». На возвышенности рядом с аулом англичане возвели водонапорную башню, сложенную из природного камня. Башня высотой примерно с современное трех-четырехэтажное здание сложена из природного камня. За полтора века в кладке не сдвинулся ни один камень.

Фото: Мұрат Аяған/Kazinform

По оценкам местных краеведов, со времени строительства водонапорной башни прошло около 150 лет. В годы советской власти башня продолжала полноценно функционировать, обеспечивая колхоз питьевой водой. Удивительно и то, что бетонные конструкции в верхней части сооружения, напоминающие крылья, до сих пор сохранились в своем первоначальном виде. В целом, несмотря на солидный возраст, здание не утратило первоначального облика. Также неподалеку англичане построили угольную электростанцию, которая снабжала электроэнергией рабочий поселок и рудники. До наших дней от нее сохранился лишь каркас.

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