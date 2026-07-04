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    Построенная в XIX веке англичанами башня сохранилась в Баянауле

    В Баянауле до сих пор сохранилась водонапорная башня, построенная англичанами в конце XIX века, передает корреспондент Kazinform.

    Построенная в XIX веке англичанами башня сохранилась в Баянауле
    Фото: Мұрат Аяған/Kazinform

    В свое время этот объект обеспечивал водой рабочий поселок «Уголь», а сегодня стал исторической достопримечательностью.

    Ранее территория нынешнего аула имени Жусупбека Аймауытова называлась Жосалы. По словам краеведов, название связано с красновато-оранжевым цветом местной почвы.

    Баянаул
    Фото: Мұрат Аяған/Kazinform

    В окрестностях расположены месторождения угля, золота, серебра и молибдена, которые в конце XIX века разрабатывали англичане. Известно, что они нанимали местных жителей на работу. Вдоль месторождений располагалось множество казахских аулов. Все они относились к населенным пунктам Кызылтауской волости. От рудников до нынешнего Аксу была проложена железнодорожная ветка, по которой руду доставляли к речной пристани.

    По рассказам баянаульского краеведа Рамазана Нургалиева, возникший в тот период рабочий поселок носил название «Уголь». На возвышенности рядом с аулом англичане возвели водонапорную башню, сложенную из природного камня. Башня высотой примерно с современное трех-четырехэтажное здание сложена из природного камня. За полтора века в кладке не сдвинулся ни один камень.

    Построенная в XIX веке англичанами башня сохранилась в Баянауле
    Фото: Мұрат Аяған/Kazinform

    По оценкам местных краеведов, со времени строительства водонапорной башни прошло около 150 лет. В годы советской власти башня продолжала полноценно функционировать, обеспечивая колхоз питьевой водой. Удивительно и то, что бетонные конструкции в верхней части сооружения, напоминающие крылья, до сих пор сохранились в своем первоначальном виде. В целом, несмотря на солидный возраст, здание не утратило первоначального облика. Также неподалеку англичане построили угольную электростанцию, которая снабжала электроэнергией рабочий поселок и рудники. До наших дней от нее сохранился лишь каркас.

    Об уникальном андроновском комплексе, который был найден под Рудным можно прочитать здесь.

    Туризм История одного здания Регионы История Казахстана Павлодарская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор