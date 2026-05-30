Родная сестра Аркаима: как под Рудным нашли уникальный андроновский комплекс

Алексеевская стоянка, расположенная на территории современного Рудного, считается одним из самых уникальных памятников Андроновской культуры. Здесь археологи обнаружили сразу три объекта эпохи бронзы — могильник, жертвенный холм и древнее поселение. По словам специалистов, подобных комплексов не найдено ни в Казахстане, ни в России, передает корреспондент агентства Kazinform.

История Андроновской культуры началась более ста лет назад — в 1914 году. Тогда в Челябинской области, возле села Андроново, археологи обнаружили стоянку эпохи бронзы. Позже похожие находки начали фиксировать на огромной территории — от Южного Урала и Северного Казахстана до Кавказа. Именно поэтому археологический пояс получил название Андроновской культуры.

Как рассказал методист историко-краеведческого музея города Рудного Александр Кургузкин, обнаружение стоянки стало случайностью. В 1921 году студент-геолог по фамилии Соколов приехал в Алексеевку на каникулы и во время прогулки по левому берегу Тобола заметил, как вода вымывает из песчаника древние предметы — фрагменты сосудов и орудий труда.

Сначала молодой человек решил, что находки относятся к старому казахскому кладбищу, которое тогда находилось в этом районе. Однако несколько наиболее сохранившихся предметов он все же отвез в институт, но из-за политической ситуации в стране в тот период, находки на время отложили.

К исследованиям вернулись лишь спустя десять лет. В 1931 году в Алексеевку прибыла известный советский археолог Ольга Кривцова-Гракова. Несколько полевых сезонов она проводила раскопки практически под охраной милиции — рядом находилось старое кладбище.

Именно тогда археологи обнаружили уникальный комплекс: захоронения андроновской эпохи, жертвенный холм и остатки жилища.

— Ни в России, ни в Казахстане, больше такого комплекса не находили. Где-то выявляли только могильник, где-то — поселение или жертвенный холм. А здесь все вместе, — отметил методист музея.

Во время раскопок археологи нашли 21 захоронение. Особенно исследователей удивила одна женщина, похороненная в центре могильника.

По словам Кургузкина, большинство андроновцев были невысокого роста — около 130–140 сантиметров. Однако рост этой женщины, судя по костяку, мог достигать почти двух метров.

Кроме того, она была похоронена иначе, чем остальные: не на левом, а на правом боку, а рядом с ней находилось сразу восемь сосудов — по четыре у головы и ног.

— Обычно в центре кладбища хоронили очень значимых людей. И сам рост говорит о том, что это был необычный человек, — рассказал он.

Череп женщины хорошо сохранился. Позже его отправили в Москву, где антрополог Михаил Герасимов восстановил предполагаемый внешний облик древней жительницы степи. Археологи также нашли многочисленные украшения из бронзы, серебра и золота, оружие и большое количество керамики.

Отдельный интерес представлял жертвенный холм высотой около девяти метров. По окружности археологи нашли более 50 сосудов с остатками жертвенной пищи — мяса диких и домашних животных. Большинство сосудов были изготовлены вручную. Несмотря на примитивную технологию, керамика оказалась очень прочной.

— Один житель рассказывал, что нашел такой сосуд во время земляных работ в огороде. Он простоял 20 лет, вместе с современным кувшином. По иронии судьбы второй давно рассыпался, а древний остался целым, — привел пример методист.

Раскопки продолжались и после войны. Последние крупные исследования здесь проводили в 1968 году.

Сегодня от знаменитой стоянки сохранился лишь небольшой фрагмент жертвенного холма. Тем не менее место по-прежнему считается важным историческим памятником.

— Это фактически родная сестра Аркаима. Оба памятника относятся к одной эпохе и считаются очень значимыми для изучения Андроновской культуры, — отметил методист музея.

Сейчас на месте археологического комплекса установлен памятный знак с краткой историей раскопок. Именно он напоминает о том, что на территории современного Рудного когда-то существовало одно из крупнейших поселений эпохи поздней бронзы.

