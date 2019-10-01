Важным направлением социальной политики должно стать совершенствование системы образования – Асель Абен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Асель Сериковна Абен, руководитель Представительства КИСИ при Президенте РК, PhD по экономике озвучила своё мнение об усилении социальной политики в Казахстане и о факторах, которые могут обеспечить реализацию государственных социальных программ, передает МИА «Казинформ».

«Недавно министр энергетики Канат Бозумбаев проинформировал Президента Касым-Жомарта Токаева об итогах работы за прошедшие семь месяцев 2019 года. По данным статистики, в Казахстане в январе-июле текущего года добыто 44,894 млн тонн сырой нефти и 7 млн 348,2 тыс. тонн газоконденсата. Добыча газа природного в газообразном состоянии составила 13,624 млрд кубометров, нефтяного попутного газа – 19,522 млрд кубометров.

В ближайшие два года установленная мощность электростанций, работающих на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), вырастет до 3 Гвт. Уровень газификации в Казахстане достиг 49,7%, доступ к газу имеют около 9 млн человек. В 13 регионах будет реализовано более 100 проектов. Это позволит получить доступ к газу более 1 млн жителей республики. Рост в Казахстане наблюдается на фоне финансовых трудностей двух сильнейших экономик мира – США и КНР, которые несут не только прямые финансовые потери, но и лишаются рынков сбыта.

Цифры роста казахстанской экономики обнадеживающие. И не только потому что радует рост экономики, но и то, что этот рост позволит реализовать социальные программы. Нужно заметить, что президент Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях постоянно подчеркивает необходимость осуществления сильной социальной политики. Глава государства поручил составить план развития экономической и социальной стратегии в самое ближайшее время. И откладывать решение социальных проблем нельзя.

В связи с этим принимается решение о списании долгов по кредитам семьям, которые оказались в трудной ситуации. Это разовая акция, которая призвана в определенной мере снизить уровень социального напряжения для малообеспеченных слоев населения. Как сказал Президент К.К.Токаев - «Ко мне поступают многочисленные просьбы помочь с выплатой потребительских беззалоговых кредитов. Сложилась ситуация, когда наиболее уязвимые в социальном плане граждане решили поправить тяжелые жизненные ситуации, не могут взять на себя кредитные обязательства. Растет долговая нагрузка, снижаются доходы, люди не знают, как рассчитаться с долгами по кредитам. И это проблема касается 500 тысяч наших граждан».

Таким образом долги по кредитам погасят тем, у кого общая задолженность по займу не превышает трех миллионов тенге по состоянию на 1 июня 2019 года. Государство может погасить максимум 300 тысяч тенге на одного заемщика. Для более 55% заемщиков, то есть для 250 тысяч человек, это означает полную оплату общего размера задолженности. Всего помощь с погашением проблемных кредитов окажут более 5 миллионам казахстанцев, которые имеют беззалоговые потребительские кредиты.

Кстати, меры по облегчению положения должников принимали правительства разных стран. Например, в 1933 - 1934 гг. США провели девальвацию доллара - сразу на 41%. Это заметно облегчило положение огромного количества должников. Кроме того, эта мера расширила доступ к кредиту правительству и частным предпринимателям. Деловая активность в стране возросла.

Важным направлением социальной политики должно стать совершенствование системы образования. Именно она является локомотивом развития, повышения качества человеческого капитала Казахстана. И здесь существует множество проблем. За последние десятилетия постсоветские страны сильно отстали от других государств. Индия создала систему высшего образования, которая сегодня удовлетворяет не только собственную потребность, но и пополняет ряды ученых, инженеров в США и Европейском Союзе. Китайские школьники занимают самые престижные места в образовательных рейтингах, а высшие учебные заведения стали привлекательными для студентов из многих стран мира. По данным министерства образования Китая в 2018 году здесь обучались 14 224 казахстанских студентов. Из них более 1300 проходят обучение по гранту правительства Китая, более 2500 студентов обучаются по грантам муниципалитетов центрального подчинения и региональных правительств, а большая часть казахстанских студентов обучается за свой счет. Эти цифры являются косвенным показателем того, что система высшего образования Казахстана нуждается в серьезном реформировании.

Важной акцией для повышения уровня системы образования станет повышение заработной платы учителям. Причина понятна. Наши учителя оказались в категории низкооплачиваемых граждан. На августовском совещании Президент К.К.Токаев отметил, что «несмотря на декларируемое сегодня повышение зарплаты учителей, многие доплаты исчисляются с базового должностного оклада. Поэтому 500 тысяч педагогов в стране не чувствуют существенного повышения. Надо прямо об этом сказать! При этом заработная плата составляет всего лишь 65% от средней заработной платы по экономике. С этим мы мириться не будем!»

В Послании народу Казахстана Президент К.К.Токаев напомнил, что дал поручение правительству «в течение предстоящих четырех лет повысить заработную плату учителей в два газа. Это значит, что со следующего года заработная плата педагогов увеличится на 25 %».

Но наряду с повышением заработной платы президент считает необходимым повысить статус педагога. Именно от труда учителя зависит качество образования населения. А значит и качество человеческого капитала. Необходимо также стимулировать педагогов к повышению своего уровня педагогического мастерства, стремления к новым методикам, освоению передового опыта.

Президент К.К.Токаев относит к таким мерам «сокращение нагрузки учителей, и гарантия защиты чести и достоинства, и материальные стимулы. Важнейший из них – доплата в двукратном размере за классное руководство и проверку тетрадей. Увеличение период отпуска для всех педагогов до 56 дней. Оплата за степень магистра и другие. Отдельно предусмотрены нормы по сокращению нагрузки для педагога, установлению запрета на привлечение к несвойственным функциям, предоставление чрезмерной отчётности, проведение необоснованных проверок».

Оценивая развитие экономики страны, Президент К.К.Токаев обращает внимание Правительства на неравенство регионов. Отсюда и неравный доступ населения к питьевой воде, социальным программам, образованию, поляризация в уровнях дохода. Это отразилось и на системе образования. Сегодня из 14 тысяч действующих общеобразовательных школ 128 являются трёхсменными и 31 – аварийной.

Правительство в 2019-2020 годах за счёт республиканского бюджета построит 35 школ для ликвидации трёхсменного обучения и семь школ вместо аварийных. Необходимо учитывать и динамику миграции населения, которая также отражается на доступности школ. Поэтому акимам регионов поставлена задача отслеживать демографический и миграционные показатели на местах с целью оценки потребности в ремонте или строительстве новых школ. В Послании народу Казахстана Президент К.К. Токаев поручил «отбирать талантливую сельскую молодежь и готовить ее для обучения в отечественных и зарубежных вузах... разработать Дорожную карту по поддержке одаренных детей из малообеспеченных и многодетных семей. Правительство и акимы должны также обеспечить таким детям возможность посещать кружки, центры и летние лагеря».