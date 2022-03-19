Важные и значимые изменения ждут нашу страну - Жансеит Туймебаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель Правления – Ректор Казахского национального университета имени Аль-Фараби Жансеит Туймебаев поддержал политические реформы, озвученные Президентом в Послании народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жители страны с нетерпением ждали очередного Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Предварительно была озвучена главная тема – программа модернизации политической системы, ориентированной на реальное решение насущных проблем общества. Главным переломным стратегическим основанием политических реформ является официальный переход от авторитаризма к механизмам реальной демократии, от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом, который призван обеспечить реальное функционирование системы сдержек и противовесов, формируя оптимальный консенсус властных институтов. Значимость Послания Президента РК заключается в том, что мы казахстанцы услышали ответы на многие волнующие нас вопросы. Во-первых, мы получили объективную оценку трагических январских событий. Во-вторых, мы услышали меры правительства по политической трансформации», - отметил ректор.

Он добавил, что особое внимание Президент РК уделил модернизации политики и экономики страны.

«Ведь это был действительно важный момент, Президент в Послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» озвучил программу развития нового Казахстана. Конечно, успехи, достигнутые Казахстаном за 30 лет независимости, нельзя вычеркнуть из истории. Мы могли бы потерять в один миг все, чего достигли. Январские события стали для всех нас трагическим уроком, который в очередной раз показал, что для сохранения независимости и укрепления нашего государства народ Казахстана должен быть сплоченным и готовым к любым вызовам и угрозам. «Обещанная мной политическая трансформация будет постепенно и неуклонно осуществляться с учетом интересов нашего государства и народа. Мировой опыт свидетельствует о том, что взрывная, бессистемная политическая либерализация приводит к дестабилизации внутриполитической ситуации и даже к потере государственности. Поэтому мы будем осуществлять политические реформы без «забегания вперед», но последовательно, настойчиво и продуманно», – отметил в своем Послании народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» Президент Касым-Жомарт Токаев.

Независимость Республики Казахстан следует рассматривать как целостный процесс, который включает в себя политические, культурные, экономические и социальные элементы. Для успешного преодоления внешних и внутренних вызовов современности Казахстану следует ориентироваться на модернизацию политики и общества. Модернизация в свою очередь должна основываться на высвобождении частной инициативы и усилении роли государства в обеспечении благоприятных условий хозяйствования, включая политическую, финансовую и социальную стабильность. Сценарий модернизации позволит достичь радикального повышения уровня жизни населения на основе самореализации каждого гражданина, снижении социального неравенства, сохранении независимости и культурных ценностей Казахстана. «Зачастую люди вынуждены обращаться к Президенту вследствие «глухоты» и закрытости чиновников в центре и на местах. Неоднократные жалобы на несправедливость решений в какой-то сфере означают системные проблемы в конкретном госоргане или регионе. Теперь к этому следует относиться именно так, и принимать соответствующие решения», - отметил Президент», - подчеркнул Жансеит Туймебаев.

Спикер также заявил, что Президент страны стремится установить контакт с населением. Не просто указывать, а именно учитывать интересы населения, получать от них обратную связь.

«Общественный диалог, открытость, оперативное реагирование на нужды людей являются главными приоритетами в деятельности государственных органов. В Администрации Президента создан отдел, который будет следить за качеством рассмотрения госорганами обращений граждан, принимать по ним оперативные меры. Предстоят серьезные конституционные изменения в стране. Комплексная модернизация политической системы невозможна без модификации конституционных основ государства, закрепляющих механизм формирования и функционирования органов власти. Для консолидации народа и развития демократии Президент выступил с рядом инициатив, которые, несомненно, должны изменить наше общество. Важные и значимые изменения ждут нашу страну. «Согласно Конституции наши граждане обладают правом свободного волеизъявления. Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном законом порядке давать разрешения на их проведение, выделять для этого специальные места. Причем, не на окраинах городов. Но любые призывы к неконституционным действиям, хулиганские акции будут пресекаться в рамках закона», - сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В большинстве своем вопросы, поднятые в Послании, связаны с дальнейшей демократизацией страны, совершенствованием управления, решением жизненно важных социально-экономических проблем, повышением имиджа республики на международной арене. Послание затрагивает интересы каждого гражданина страны. Все обозначенные вопросы, в конечно счете, направлены на улучшение жизни населения, повышение их информированности и активности в осуществлении выдвинутых задач, возрождение веры в перемены», - заметил он.

По словам Жансеита Туймебаева, предложенные политические реформы, озвученные Президентом в Послании народу Казахстана, являются смелым и своевременным шагом. В будущем они дадут свои плоды, обеспечив честную и свободную политическую конкуренцию.

«Если рассмотреть многовековую историю развитых стран, то в ней особое внимание обращалось на вопрос развития партийной системы, которая в своем роде была мостом для перехода на новый уровень преобразовании и политических устремлений государства. Озвученные в Послании новшества направлены на построение и развитие нового демократического пути нашего общества и страны в целом. Многие могут задастся вопросом – что же принесет новый политический курс? Эта тема достаточно широкая, и каждый гражданин может проанализировать ее на своем уровне. В первую очередь, такие изменения будут способствовать решению многих триггерных точек и ускорять процессы обновления и развития общества, станут основной отправной платформой для дальнейшего роста и процветания нашей страны. Новый политический курс также поможет взрастить конкурентоспособное и образованное поколение современного Казахстана. При создании благоприятной среды институционального и организационного развития партий в обществе будут разрешены многие негативные вызовы, появившиеся после январских событий. В Послании конкретно обозначены все условия для создания новых партии, что является одним из ярких показателей на пути к демократическим преобразованиям. Каждый гражданин или общественный деятель сможет без особых усилии в упрощенном режиме пройти процедуры регистрации своей партии. Как отметил в своем выступлении Президент, «регистрационный порог следует снизить в четыре раза – с 20 до 5 тысяч человек. Минимальная численность региональных представительств уменьшится в три раза – с 600 до 200 человек. Почти на треть, с 1000 до 700 человек, сократится минимальная численность инициативной группы граждан для создания партии».

Как гражданин своей страны могу сказать, что внесенные новшества и предложения положительно скажутся на развитии общего политического процесса в стране. Общество сможет сделать свой выбор в пользу той или иной созданной новой партии, которая сможет решать все вопросы своих избирателей. Сегодня мы видим, что после внедрения концепции Президента Касым-Жомарта Токаева «слышащее государство» общество стало более активным и старается принять участие в жизни страны с целью улучшения качества жизни. Этим самым можно подчеркнуть, что новые инициативы и политический курс, направленные на демократизацию, уже сегодня дают положительные результаты. Как отмечено в статье Касым-Жомарта Токаева «Независимость превыше всего»: «Политические реформы – дело не одного дня и даже не одного года, однако затягивать их тоже нельзя. Власть должна всегда чувствовать свою ответственность перед народом. Мы переходим к выборности сельских акимов, которая позволит укрепить систему местного самоуправления, начиная с низового уровня. После этого будем проводить выборы районных акимов. Если новая система покажет свою эффективность, перейдем к выборам акимов следующего уровня». Мне импонирует то, что Президент обратил внимание на «недопустимость форсирование политической модернизации, популистских лозунгов. В нашей стране должны царить закон и порядок на основе полного соблюдения прав человека», - сказал он.

Жансеит Туймебаев заметил, что в Послании была озвучена инициатива по дальнейшему развитию местного самоуправления.

«В Казахстане в начале 2000 годов впервые жители села Шамалган выбирали своего акима. Два года назад была разработана новая концепция развития местного самоуправления в РК. Система выборов всегда требует разностороннего изучения, и она подвержена изменениям. Учитывая современные вызовы и изменения в стране, общество и государство сегодня должны работать в одной упряжке. От готовности и консолидации общественных и государственных институтов зависит многое. «С введением в прошлом году прямой выборности сельских акимов электоральный процесс по всей стране стал, по сути, перманентным. Следует пересмотреть принципы деятельности территориальных избирательных комиссий, переведя их на профессиональную основу. В целях исключения вероятности двойного голосования, а также голосования на любом участке необходимо рассмотреть целесообразность формирования единой электронной базы избирателей».

Теперь за назначение и освобождение городских и районных акимов будут отвечать сами жители и такую политическую реформу поддерживает нынешнее общество, которое стремится к самоуправлению. В целях модернизации выборного процесса было предложено использовать инструменты агитации в социальных сетях и закрепить ее на законодательном уровне. Президент в Послании также обозначил аспекты усиления правозащитных институтов. Было предложено учредить Конституционный суд, чтобы у граждан Казахстана была «возможность напрямую обращаться к нему за разъяснениями». «Уверен, эти инициативы станут важным шагом в построении справедливого и правового государства, институционально усилят систему сдержек и противовесов, защиту конституционных прав граждан», – сказал Глава государства. Таким образом с помощью усиления правозащитных институтов мы перейдем на новый современный этап развития нашего государства и общества», - заявил ректор вуза.

В своем Послании, подчеркнув особую роль СМИ в современную эпоху, Президент говорит о необходимости повышения конкурентоспособности отечественных СМИ.

«И действительно, именно от работы журналистов, их честности и ответственности зависят сегодня информационная безопасность и «идеологический суверенитет» страны. Я верю, что по поручению Главы государства в Новом Казахстане будет, наконец, создано открытое информационное пространство сильных медиа. И наш университет примет в этом процессе активное участие, готовя профессионалов высокого класса, которые будут переживать за свою страну и использовать свое острое перо для того, чтобы поднимать актуальные проблемы общества и активно содействовать их решению. И, безусловно, Президент прав, что необходимо пересмотреть Закон о СМИ «с учетом интересов государства, запросов общества». И необходимость в этом давно назрела.

Затронул Касым-Жомарт Кемелевич и вопрос работы общественных организаций, которые поднимают важные социальные вопросы. С целью вовлечения общественных организаций в подготовку и реализацию реформ Президент призвал обеспечить открытые обсуждения всех национальных проектов и стратегических документов. И это, на мой взгляд, актуальная инициатива, которая поможет пробудить гражданскую активность в стране, обеспечить прозрачность работы организаций, их вовлечение в важные процессы с целью создания партнерства между государством и обществом. Глава государства не ограничивается этим предложением, а предлагает возродить традицию Великой степи, создав «Ұлттық құрылтай» («Национальный курултай»), который сформирует единую институциональную модель общественного диалога и усилит взаимодействие между властью и народом. Я всецело поддерживаю эту своевременную и важную инициативу Президента.

Многих удивили инициативы Касым-Жомарта Кемелевича, касающиеся административно-территориального устройства страны. Это неожиданное и смелое предложение, за которым стоит очень четкая продуманность и дальновидность человека, который душой болеет за свою страну, понимая, что ее прогресс напрямую зависит от процветания регионов.

С образованием новых областей, произойдет сдвиг, который даст мощный стимул экономическому и социальному развитию регионов. Будет возрожден «сакральный край» с центом в городе Семее, который имеет огромный потенциал. Всецело приветствую и образование Улытауской области, и рад тому, что город Жезказган станет областным и возможно туристическим центом. Решение Президента открывает дорогу развитию этого перспективного региона», - сказал Жансеит Туймебаев.

По его мнению, разделение Алматинской области (на Алматинскую и Жетысускую) и появление на карте нового областного центра – г. Капшагай также несет в себе большой потенциал оптимизации государственного управления. А п ереименование города Капшагая в Кунаев – это верное решение с точки зрения восстановления исторической справедливости, поскольку способствует возрождению памяти о великих деятелях.

«В Послании Президент дал поручения, направленные на децентрализацию местного самоуправления. И эти меры, действительно, крайне важны в программе реформ и кардинального преобразования общества. В рамках модернизации ключевым звеном местного самоуправления станут маслихаты, будет пересмотрена система финансирования регионов в соответствии с передовой международной практикой и расширена база их собственности, а также облегчен порядок закупок для органов местного самоуправления. В соответствии с этими конкретными, своевременными и детальными поручениями Президент дал указание проработать все механизмы и учесть их в новом законе «О местном самоуправлении».

Наконец, в Послании содержится ряд антикризисных мер. И это на данный момент самые насущные инициативы, которые помогут Казахстану выстоять в период кризиса, связанного с резким обострением геополитической ситуации. В частности, с целью обеспечения устойчивости национальной валюты Президент подписал указ, который вводит ограничения на вывоз валюты за рубеж. Поручил проработать вопрос увеличения продаж экспортной валютной выручки компаниями с государственным участием. Также был предложен ряд своевременных мер по обеспечению продовольственной безопасности страны.

В условиях стремительно меняющейся общественно-политической и экономической ситуации в мире Президент призвал всех мобилизоваться, принимая решения быстро на основе реальных запросов бизнеса и граждан. С целью искоренения бюрократии, которая тормозит развитие страны, Глава государства подпишет указ о дебюрократизации деятельности государственного аппарата. Также мы ждем новый пакет структурных реформ в экономике и государственном управлении с учетом стратегии политической модернизации.

Масштабные инициативы, предложенные Президентом, впечатляют и внушают оптимизм. Дело за малым, реализацией всех поручений и реформ, которые помогут нам заложить фундамент Нового Казахстан, обеспечив «поступательный прогресс нашей страны и повышение уровня жизни граждан», - заключил ректор КазНУ.