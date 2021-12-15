Важность многовекторной политики Казахстана подчеркнул Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность многовекторной политики Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наши достижения неразрывно связаны со сбалансированной динамичной многовекторной внешней политикой. Фундаментальные основы международной стратегии Казахстана остаются неизменными. Они были основаны Первым Президентом РК и опираются на такие незыблемые приоритеты, как защита суверенитета и территориальной целостности нашего государства, продвижение национальных интересов на мировой арене», - сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости.

Президент отметил, что историческим по сути достижением Казахстана, его лидера – Первого Президента РК-Елбасы является законодательное оформление границы.

«Этот международный акт стал надежной юридической и политической гарантией независимости нашей страны. Казахстан привержен своим обязательствам в рамках международных организаций и на двустороннем уровне. Ярким свидетельством эффективности такого подхода является признанное лидерство Елбасы в глобальном антиядерном движении», - констатировал Глава государства.

«Высокую оценку международного сообщества получило действенное посредничество в урегулировании межгосударственных и гражданских конфликтов. Востребованной на глобальном уровне оказалась инициатива Елбасы по проведению регулярных съездов лидеров мировых и традиционных религий», - заключил К. Токаев.