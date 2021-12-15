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Важность многовекторной политики Казахстана подчеркнул Президент

15 Декабря 2021 16:53
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Важность многовекторной политики Казахстана подчеркнул Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность многовекторной политики Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Наши достижения неразрывно связаны со сбалансированной динамичной многовекторной внешней политикой. Фундаментальные основы международной стратегии Казахстана остаются неизменными. Они были основаны Первым Президентом РК и опираются на такие незыблемые приоритеты, как защита суверенитета и территориальной целостности нашего государства, продвижение национальных интересов на мировой арене», - сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости.

Президент отметил, что историческим по сути достижением Казахстана, его лидера – Первого Президента РК-Елбасы является законодательное оформление границы.

«Этот международный акт стал надежной юридической и политической гарантией независимости нашей страны. Казахстан привержен своим обязательствам в рамках международных организаций и на двустороннем уровне. Ярким свидетельством эффективности такого подхода является признанное лидерство Елбасы в глобальном антиядерном движении», - констатировал Глава государства.

«Высокую оценку международного сообщества получило действенное посредничество в урегулировании межгосударственных и гражданских конфликтов. Востребованной на глобальном уровне оказалась инициатива Елбасы по проведению регулярных съездов лидеров мировых и традиционных религий», - заключил К. Токаев.

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#Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана   #30 лет Независимости   #Международная деятельность РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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