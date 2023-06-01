Важное из визита Президента в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев побывал в Алматы с рабочим визитом. За два дня Президент ознакомился с социальными объектами города и провел ряд встреч. Подробнее в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Президент ознакомился с работой Центра по изучению материалов политических репрессий ХХ века

В первый день своей поездки Касым-Жомарт Токаев посетил Центр изучения материалов политических репрессий ХХ века, который был открыт в 2021 году с целью обеспечения архивного сопровождения работы Государственной комиссии. А Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий ХХ века была создана Указом Президента в ноябре 2020 года. В Центр переданы архивные материалы по истории политических репрессий 30-50-х годов ХХ века из специальных архивов МВД, КНБ, Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Всего в фондах Центра хранится 1 млн 132 тысячи дел.

Глава государства ознакомился с условиями хранения документов и отметил важность работы центра для сохранения нашей истории. По его словам, к ценным архивным документам необходимо относиться очень бережно.

Государство будет поддерживать писателей

Президент РК в Алматы принял новоизбранного председателя Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенова. В ходе встречи была обсуждена роль литераторов в укреплении национального единства и формировании общих ценностей в стране. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что мир меняется на глазах, меняются требования читателей и ценности общества. Поэтому задача, которая стоит сегодня перед литературным сообществом – соответствовать духу нового времени.

Президент акцентировал внимание, что Союзу писателей нужно с учетом спроса читательской аудитории создавать по-настоящему интересные произведения. Отдельного внимания заслуживает творчество молодых авторов. По его словам, государство будет всячески поддерживать писателей.

Привлечение талантливых молодых ученых в научную среду

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял президента Национальной академии наук Кунсулу Закарью.

Глава государства заявил, что Академия в своем новом статусе должна сыграть ключевую роль в развитии отечественной науки. Перед президентом Академии поставлены ряд конкретных задач по широкому привлечению талантливых молодых ученых в научную среду. Касым-Жомарт Токаев напомнил о том, что научная интеллигенция вносит большой вклад в развитие страны.

Творческих и спортивных центров должно быть больше

Второй день рабочей поездки Президента в Алматы начался с поздравления с Международным днем защиты детей.

Глава государства посетил центр инновационного творчества для детей школьного возраста, расположенного в Наурызбайском районе. Здесь одновременно могут заниматься свыше 1000 детей в различных кружках и спортивных секциях. Ознакомившись с работой центра, Касым-Жомарт Токаев побеседовал со школьниками и поздравил их с праздником. Он отметил, что подобных центров для формирования творческих способностей, раскрытия таланта детей, должно быть как можно больше по стране. Президент призвал детей и дальше заниматься любимым делом. По его словам, это позволит им добиться больших успехов в жизни и признания в обществе.

На сегодня в Алматы функционирует 17 государственных учреждений дополнительного образования. Из 320 тысяч детей школьного возраста только 10% охвачены бесплатными творческими кружками и спортивными секциями. К концу 2025 года власти города планируют увеличить охват детей бесплатным дополнительным образованием до 25%.

Усиление мер по обеспечению безопасности детей

Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин. В ходе встречи Президент акцентировал внимание на важности принятия действенных мер по обеспечению безопасности и профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних, соблюдения гарантий прав детей-сирот, поддержки детей с ограниченными возможностями. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, крайне важным является укрепление системы защиты прав и охраны здоровья детей.

Глава государства указал на необходимость более активной работы уполномоченного по правам ребенка на местах для непосредственного участия в решении возникающих проблем. Кроме того, обозначены ряд практических задач, стоящих перед уполномоченным по правам ребенка: усиление мер по обеспечению безопасности детей, своевременное реагирование на факты жестокого обращения с детьми, борьбу с буллингом, предупреждение суицидального поведения среди детей и подростков, поддержку детей с особыми образовательными потребностями и обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Казахстан и Южная Корея развивают стратегическое партнерство

Президент РК встретился с министром иностранных дел Республики Корея Пак Чжин. Глава государства отметил высокую динамику казахско-корейского торгово-инвестиционного и технологического взаимодействия, а также культурно-гуманитарных связей. По словам Касым-Жомарта Токаева, объем двусторонней торговли уже превысил 6 миллиардов долларов. Глава нашего государства привел в качестве примеров успешного сотрудничества производство автомобилей KIA, работу завода Hyundai, производство ферросплавов и стали, проект «Умная ферма». Президент отметил, что между странами создана прочная институциональная сеть двустороннего сотрудничества, ключевыми элементами которой являются Казахско-корейская Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также Деловой совет. В этом контексте Президент призвал в полной мере задействовать потенциал этих структур.

Южнокорейский дипломат передал слова приветствия от Президента страны Юн Сок Ёля и подтвердил готовность к дальнейшему углублению партнерства с Казахстаном как на двусторонней, так и на региональной основе.

Вчера в Астане министры иностранных дел Республики Корея Пак Чжин и Казахстана Мурат Нуртлеу подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству на 2023-2024 годы.

Развитие общественного транспорта Алматы

Глава государства ознакомился с работой системы электронного билетирования ONAY и центра диспетчерского управления общественным транспортом города ТОО «Транспортный холдинг города Алматы». Сообщается, что в результате внедрения системы электронной оплаты за проезд и автоматизации всего процесса сведен к минимуму теневой оборот сферы пассажирских перевозок и в несколько раз повышена доходность предприятий транспорта. Годовые обороты данной отрасли за период 2016-2022 годов увеличились более, чем в 2,7 раз, с 10 млрд тенге до 26,8 млрд тенге. За эти годы обновился количественный и качественный подвижной состав. Кроме того, регулярность выполнения маршрутов увеличена до 95%.





Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность системы общественного транспорта и заявил, что необходимо развиваться в этом направлении.





Прогулка по улицам мегаполиса

Глава государства Касым-Жомарт Токаев после ознакомления с работой центра диспетчерского управления общественным транспортом Алматы, совершил прогулку по улицам мегаполиса и заглянул во двор, где ранее жила его семья.