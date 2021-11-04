Важно завершить модернизацию энергоблоков в Экибастузе - Касым-Жомарт Токаев

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Важно завершить модернизацию энергоблоков в городе Экибастузе. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экибастуз является топливно-энергетическим центром всей страны, поэтому крайне важно завершить модернизацию энергоблоков ГРЭС-1 в 2023 году. Требуется, наконец, закончить строительство третьего блока ГРЭС-2. Поручаю завершить строительство до конца 2024 года», - сказал в ходе совещания в Экибастузе Касым-Жомарт Токаев.

«По моему поручению разработан Комплексный план развития Экибастуза до 2025 года. Аким области доложил о его основных направлениях. План проработан с общественностью, согласован с Правительством и Администрацией», - заявил Глава государства.