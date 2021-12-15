Важно защитить от коронавируса детей - инфекционист

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Для чего нужно прививать подростков, рассказала в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций врач-инфекционист городской клинической инфекционной больницы им. И.С. Жекеновой Тамара Утаганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы продолжается вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Прививку препаратом Comirnaty уже получили 16 610 подростков. Однако до сих пор многие родители сомневаются, нужна ли на самом деле вакцинация от COVID-19 их детям и опасаются побочных эффектов.

По словам Тамары Утагановой, с тех пор как распространился дельта-вариант вируса, подростки тоже стали тяжелее переносить инфекцию: появились тяжелые случаи течения болезни с поражением легких. Кроме того, зараженные дети – дополнительные источники инфекции. Они могут заражать родственников, непривитых и пожилых людей.

«Это рекомендация ВОЗ. После 12 лет организм ребенка становится идентичным организму взрослого. Мы находимся в условиях, когда вакцинация чрезвычайно важна, поэтому надо прививаться всем: и детям, и беременным женщинам. Сегодня в Алматы побочные эффекты вакцинации этих категорий людей не зарегистрированы», - отметила Т. Утаганова.

Инфекционист уверена, что вакцинация подростков может усилить иммунную прослойку и не давать серьезных всплесков последующих волн COVID-19.