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Важно вести работу по профориентации - Альянс студентов Казахстана

1 Сентября 2021 15:45
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Важно вести работу по профориентации - Альянс студентов Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Альянс студентов Казахстана высказал свое мнение относительно сегодняшнего Послания Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам руководителя организации Ильяса Тустикбаева, сегодня члены альянса собрались вместе и выслушали сегодняшнее Послание Президента. Выступление, особенно касающееся сферы образования, никого не оставило равнодушным.

«Сфера образования в нынешнем Послании Президента заняла ключевое место. Глава государства и в этот раз уделил особое внимание образованию и науке. В частности, повышение заработной платы учителей, поддержка ученых, присуждение грантов детям из уязвимых групп. Я думаю, что это даст большой импульс науке и знанию. Кроме того, учащимся, ставшим победителями и призерами международных предметных олимпиад, было присуждено единовременное денежное вознаграждение и предоставлены гранты для внеконкурсного поступления в высшие учебные заведения. Я считаю, что это большая поддержка для детей», - говорит Ильяс Тустикбаев.

Он также остановился на реформе в вузе, инициированной Главой государства.

«В послании речь шла о реформе в вузах. Сейчас, действительно, образовательные учреждения не вмешиваются в дальнейшее трудоустройство после получения дипломов студентов. То что порадовало, теперь на вузы возложена ответственность. Это - проведение профориентационной работы. Действительно, сейчас по республике не ведется системная работа. Выпускники ошибаются в выборе вуза или прислушиваются к советам родителей. По разным причинам выбирается неправильная профессия. В этой связи Президент подчеркнул, что ответственным министерствам необходимо провести специальную работу. С этой инициативой выступил и Альянс студентов Казахстана. Приятно, что это вопрос нашел поддержку в новом Послании», - отметил спикер.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.


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#Президент Казахстана   #Образование   #Общество   #Послание Президента-2021  
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Автор:

Гульзат Сахова

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