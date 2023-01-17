Важно вернуть земли сельхозформирований, расположенных вблизи населенных пунктов – Алихан Смаилов

17 Января 2023, 11:16

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полноценное развитие животноводства невозможно без обеспечения пастбищными угодьями. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это очень важный вопрос, имеющий непосредственное отношение к продовольственной безопасности страны. В связи с этим специальная комиссия по отзыву незаконно предоставленных, пустующих земель действует с апреля прошлого года», - сказал Алихан Смаилов.

В результате в прошлом году в пользу государства было отозвано 5,2 млн га земли. Из них 4,8 млн га – пастбищные угодья.

Особый импульс этому придал Указ Главы государства, позволяющий проводить проверки в отношении субъектов микро- и малого бизнеса в агропромышленной сфере.

«В этом году планируется вернуть еще 5 млн га земель. При этом важно вернуть земли сельхозформирований, расположенных вблизи населенных пунктов. Их необходимо передать в общественное пользование или в кооперативы личного подсобного хозяйства. Действующее законодательство допускает это», - пояснил Алихан Смаилов.

Глава Кабмина также отметил, что небольшое количество пастбищных угодий вблизи населенных пунктов ограничивает рост личного поголовья.

Поэтому необходимо создать условия для эффективного использования пастбищ. Пастбища необходимо постепенно переводить подальше от сел. При необходимости необходимо предоставить участки из земельного фонда.

«Вопрос водоснабжения отдаленных земель необходимо решать с использованием возможностей местных бюджетов. В районах с ограниченным земельным фондом акиматам необходимо объединить частные хозяйства в кооперативы», - добавил Алихан Смаилов.

Премьер подчеркнул, что акимам регионов необходимо держать на особом контроле пастбищный вопрос, в том числе распределение возвращенных земель.

Фото: primeminister.kz