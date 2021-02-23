Важно своевременно начать строительный сезон в регионах - Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всем акиматам необходимо обеспечить полное освоение выделяемых средств на жилищное строительство. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для эффективной реализации новых подходов (в жилищном строительстве) необходимо ускорить принятие соответствующих законодательных поправок. Поручаю Министерству индустрии и инфраструктурного развития до 25 марта текущего года внести в Правительство соответствующий законопроект. После принятия законодательных поправок необходимо также внести соответствующие изменения в Госпрограмму «Нурлы жер», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина поручил всем акиматам регионов в текущем году обеспечить полное освоение выделяемых средств и достижение всех показателей по вводу жилья.

«Важно в регионах своевременно начать строительный сезон. Также необходимо своевременно выделить земельные участки, подвести к ним необходимую инфраструктуру и вовремя начать разработку соответствующей проектной документации. Задержек быть не должно», - подчеркнул Аскар Мамин.