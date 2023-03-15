Важно создать условия для работы и творчества людям с инвалидностью – Маулен Ашимбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Важно оказывать всестороннюю поддержку гражданам с инвалидностью. Об этом заявил председатель Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект Социального кодекса содержит нормы об увеличении пособий и иной адресной социальной помощи. В то же время мы считаем важным поддерживать граждан с инвалидностью еще по двум направлениям. В первую очередь, нужно помочь с трудоустройством людям с инвалидностью, которые хотят работать. Это способствует их самостоятельности и социализации в обществе. Поэтому нам следует проработать законодательство в этом направлении и рассмотреть вопрос о внесении необходимых изменений в Трудовой кодекс и другие соответствующие законы. Поскольку, как мы сейчас видим, многие работодатели неохотно берут на работу людей с инвалидностью», – отметил Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты.

Спикер Сената также подчеркнул, что ранее был принят инициированный депутатами Парламента Закон о социальном предпринимательстве, одной из основных его целей является трудоустройство людей с инвалидностью. Однако в настоящее время эта норма работает не в полной мере. Поэтому он акцентировал внимание на важности совместной согласованной работы Парламента и Правительства в этом направлении.

Маулен Ашимбаев также добавил, что в наши дни немало граждан с ограниченными возможностями, которые занимаются творчеством, которых необходимо поддерживать в этом на системной основе.

«Сегодня граждане с ограниченными возможностями, особенно молодежь, занимаются творчеством и тем самым стремятся найти свое место в жизни. Несмотря на то, что некоторые творческие коллективы принимают их на работу, существуют проблемы, которые требуют оперативного решения. Потому что в Трудовом кодексе некоторые важные моменты просто не прописаны. Мы должны решать такие вопросы и создавать возможности для творчества людям с инвалидностью», – резюмировал председатель Сената.

Сегодня в ходе заседания Сената депутатами были рассмотрены и приняты Социальный кодекс РК и три сопутствующих ему документа – Конституционный Закон «О внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», а также Законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» и «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».