Важно сохранять спокойствие, проявлять выдержку и терпение - Женисбек Мауленкулов
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В это нелегкое для нашей страны и всего мирового сообщества время важно сохранять спокойствие, проявлять выдержку и терпение. Казахская мудрость гласит: «Легка ноша, поднятая сообща». Об этом сообщил председатель областного совета ветеранов Женисбек Мауленкулов.
«Сегодня именно такое время, когда казахстанцы должны объединить усилия для скорейшего преодоления всех трудностей. И в первую очередь нужно позаботиться о семьях, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Выступая на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению, Президент Касым-Жомарт Токаев поручил на регулярной основе предоставлять бесплатные продуктово-бытовые наборы многодетным семьям, инвалидам и другим группам социально уязвимых слоев населения. В нашей области возобновлена работа корпоративного фонда социального развития «Туркестан», созданного в свое время для восстановления Арыси. Сюда неравнодушные граждане направляют средства на предупреждение распространения коронавируса.
Глава государства поручил также на период действия чрезвычайного положения осуществить ежемесячную выплату лицам, лишившимся доходов в связи с его введением, в размере 1 МЗП (42500 тенге). На такую поддержку смогут рассчитывать не менее 1,5 миллиона наших сограждан. Уверен, что меры, принимаемые государством, позволят выйти нам победителями в борьбе с кризисом. Но для этого каждый должен с максимальной ответственностью и отдачей выполнять свою работу», - отметил Женисбек Мауленкулов.
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