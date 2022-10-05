Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Важно сохранить палеонтологический памятник «Гусиный перелет» - Президент РК

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
5 Октября 2022, 16:40
Важно сохранить палеонтологический памятник «Гусиный перелет» - Президент РК

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Важно сохранить уникальный по мировым меркам палеонтологический памятник «Гусиный перелет» в Павлодаре. Такие объекты укрепят символический капитал города и привлекут поток туристов. Об этом сегодня заявил Глава государства во время встречи с павлодарской общественностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

«Визитная карточка Павлодара – самая протяженная в Казахстане набережная. Это не только место отдыха, но и центр культурной жизни города. Подобных притягательных точек должно быть больше. Особенность местной набережной – нетронутый участок берега, где расположено крупнейшее в мире скопление останков неогеновых животных «Гусиный перелет». Важно сохранить этот уникальный по мировым меркам палеонтологический памятник. Такие объекты укрепят символический капитал города и привлекут поток туристов», - сказал Президент.


Фото: silkadv.com




Президент Казахстана   Павлодарская область   Туризм   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора