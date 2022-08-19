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Важно прилагать усилия для укрепления и развития региональных связей – спикер Сената
19 Августа 2022 13:05

Важно прилагать усилия для укрепления и развития региональных связей – спикер Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Создание новой структуры Межпарламентского форума стран Центральной Азии будет способствовать укреплению сотрудничества между парламентариями Центрально-Азиатских стран. Об этом заявил спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы представляете разные страны нашего региона. Культуры всех народов Центральной Азии были и остаются традицией помощи ближним. Это часть нашего национального кода. У казахов эта деятельность называется «Асар». Это искренняя и безвозмездная помощь окружающим людям. Похожие древние традиции есть и в других странах региона. Наши предки выживали именно благодаря взаимной поддержке. Важно продолжать эти традиции», - сказал председатель Сената на Центрально-Азиатском форуме волонтеров.

Маулен Ашимбаев отметил, что на современном этапе можно осуществить совместные Центрально-Азиатские волонтерские проекты.

«В нашем регионе много актуальных вопросов. Это социальные, гуманитарные, экологические и иные проблемы. Поэтому есть большие возможности для вашего плодотворного взаимодействия. В целом одной из стратегических задач для стран Центральной Азии является укрепление системного и масштабного регионального сотрудничества. Главы наших государств активно в этом направлении работают. Регулярно встречаются, принимают важные решения. Так, в 2021 году прошла Консультативная встреча Глав государств Центральной Азии. По итогам отобрана дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы, в которой предусмотрены многие конкретные шаги по расширению взаимодействия в Центральной Азии. Парламенты также активно участвуют в этой работе. Один из пунктов предусматривает создание новой структуры Межпарламентского форума стран Центральной Азии», - пояснил Маулен Ашимбаев.

Спикер отметил, что эта инициатива будет способствовать укреплению сотрудничества между Парламентариями Центрально-Азиатских стран.

«Важно на разных уровнях всем нам прилагать усилия для укрепления и развития региональных связей», - добавил Маулен Ашимбаев.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане проходит Центрально-Азиатский форум волонтеров. Для участия в форуме в Казахстан прибыли международные эксперты, представители НПО и волонтерских организаций из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также делегации из Азербайджана, Армении, Грузии, России и Турции.


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