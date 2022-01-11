Важно не расслабляться и продолжить борьбу с коронавирусом - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Важно не расслабляться и продолжить борьбу с коронавирусом. Это также должно быть ключевой задачей нового Правительства. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во всем мире началась новая вспышка коронавируса. В Казахстане наблюдается резкий рост заболеваемости, фиксируется более двух тысяч новых случаев в сутки. За весь период пандемии число заражений составило более одного млн человек. Поэтому важно не расслабляться и продолжить борьбу с коронавирусом. Это также должно быть ключевой задачей нового Правительства», - сказал Глава государства.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге со стороны внешних и внутренних участников рынка.

Также Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса Парламента РК поручил Премьер-Министру подготовить в течение трех недель программу действий Правительства на 2022 год.

Напомним, что заседание Мажилиса Парламента состоялось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании в режиме конференцсвязи.