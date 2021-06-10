Важно не допускать спекулятивных действий со стороны строительных компаний и производителей - Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О важности принятия срочных мер по исключению необоснованного роста цен и обеспечению строгого контроля на рынке строительства рассказал Премьер-Министр Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Высокие темпы роста строительства увеличивают потребность в строительных материалах, доля которых от всех затрат в строительстве составляет почти 50%. В этой связи крайне важно принятие срочных мер по исключению необоснованного роста цен и обеспечению строгого контроля на рынке. Вместе с тем хочу отметить следующее: важно не допускать спекулятивных действий со стороны строительных компаний и отечественных производителей стройматериалов. Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с Министерством индустрии и акиматами необходимо принять жесткие меры к недобросовестным производителям и поставщикам», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По словам главы Правительства, эффективным инструментом в обеспечении стабильности цен могут послужить также оффтейк-контракты. В настоящее время Правительством внедряется механизм заключения оффтейк-контрактов с застройщиками на последующий выкуп жилья по фиксированным ценам.

Аскар Мамин поручил Министерству индустрии совместно с Национальной палатой предпринимателей проработать возможность заключения долгосрочных договоров закупа между застройщиками и производителями стройматериалов.

«Также важным аспектом по насыщению рынка доступными материалами является дальнейшее развитие отечественной строительной индустрии. Создание новых и модернизация существующих производств позволит значительно снизить расходы при строительстве. Поручаю Министерству индустрии совместно с акиматами и НПП «Атамекен» обеспечить своевременный ввод запланированных проектов по импортозамещению в строительной сфере», - подчеркнул Премьер-Министр.