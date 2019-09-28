Важно готовить новые кадры ученых, которые занимались бы исследованием Улуг Улуса – Айболат Кушкумбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В нынешнем году отмечается 750-летие Золотой Орды. В своем Послании, а также выступая на Международном туристическом форуме «Ұлытау-2019» Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости празднования юбилейной даты Великого Улуса. Насколько важно празднование 750-летия Золотой Орды, и что это даст нашему государству, рассказал доктор исторических наук, профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Айболат Кушкумбаев в интервью МИА «Казинформ».

- Айболат Кайрслямович, насколько важно отмечать Казахстану 750-летие Золотой Орды, и какую оценку Вы могли бы дать данной инициативе?

- Инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева, которую он озвучил на форуме в Улытау, а также в своем Послании, далеко не случайная. Уже до этого Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев обращал на это внимание, отметив, что наше прошлое имеет непосредственное отношение к истории Золотой Орды (Улуса Джучи). Показательно, что было выбрано именно такое место, как Улытау, так как именно там расположен известный историко-культурный памятник - мазар Жошы хана, датируемый золотоордынским временем. В советское время этот период изучался под жестким контролем и давлением партийных идеологов. В 1940-1950 годы был даже определенный запрет заниматься изучением золотоордынской истории. Поэтому казахстанские историки того времени исследованием этого периода практически не занимались. Теперь, когда мы отказались от советских подходов изучения, нам нужно было сформировать свое представление и свой взгляд на нашу древнюю и средневековую историю. Наша история, история средневекового Казахстана, непосредственно связана с эпохой Золотой Орды. Золотая Орда для нас является историческим и культурным фундаментом. Именно в это время зародились наш язык, культура, эпос, начал формироваться этнический состав казахов и многих других тюркоязычных народов, которые проживали в этом регионе. Поэтому, на мой взгляд, обращение Главы государства о необходимости отметить юбилей Золотой Орды очень важно для нас, так как оно делает нашу историю целостной и единой.

Нужно обратить внимание на еще один момент. Почему мы говорим о 750-летии? В этом году исполняется 750 лет так называемому Таласскому курултаю. Таласский курултай проходил на юге современного Казахстана – на стыке Жамбылской области Казахстана и Таласской области Кыргызстана. В 1269 году представители крупных чингизидских улусов Джучи, Чагатая, Угедея собрались в этой долине, провели курултай (общее собрание) и фактически провозгласили свою независимость. С этого момента улус Джучи стал суверенной державой. Данная дата ясно подтверждается историческими источниками. В этой связи, хорошо понимая историческую значимость этого события, эту инициативу и озвучил Президент нашей страны.

- Почему о широкомасштабном праздновании юбилея Золотой Орды, ну и о других известных исторических датах начинают говорить только сегодня? К примеру, не так давно отпраздновали 550-летие Казахского ханства…

- Раньше, в первые годы независимости, акцент государства делался несколько на иные вещи. У нас тогда еще господствовало «советское» идеологическое представление об истории Казахстана. Мы долгое время изучали историю с точки зрения или точнее в жестких рамках исторических концепций, разрабатываемых в центральных научных учреждениях, которые находились в Москве. Как я уже отмечал, в советский период на золотоордынскую тему было наложено табу. Ранний, предшествующий этап Казахского ханства, в истории Казахстана искусственно отделили от Золотой Орды. К примеру, мы 550-летие Казахского ханства отмечали 4 года назад, но которое, совершенно очевидно, не на пустой исторической основе возникло. Была предыстория Казахского ханства, которая упирается в историю Золотой Орды или Джучиева улуса. Восточная часть огромного Улуса Джучи - это и есть территория нынешнего Казахстана. Именно здесь в XV веке в ходе разделения большой золотоордынской империи возникло такое государственное образование, которое мы называем Казахским ханством. Многие годы, следуя прежней советской концепции, в казахстанской историографии, Золотую Орду, собственно говоря, отодвигали на второй план. В тот период существовало общее историко-культурное пространство, где находились улусы джучидов, в целом с однородным этнокультурным составом населения. Обращаясь к этому периоду, мы сейчас ясно видим истоки нашей истории и культуры. Таким образом, история казахского народа имеет интересную предысторию, корни которой находятся в золотоордынском времени.

- Что должны дать знания истории о Золотой Орде сегодняшнему молодому поколению?

- Для подрастающего поколения, на мой взгляд, очень важно иметь полноценное представление о древней и средневековой истории. Например, всем известно, что казахи очень хорошо знают свое шежире (шежіре) генеалогическую историю. Любой казах знает свое происхождение. Анализ материалов наших шежире показывает, что основатели крупных казахских племен как раз жили в золотоордынское время. Этот подтверждают современные ДНК-исследования по популяционной генетике. К примеру, известное реальное историческое лицо Кобыланды батыр, а также такие батыры Ер Кокше, Ер Косай, такой деятель, как Кара-Ходжа, существовали именно в эту эпоху. Надо отметить, что когда мы сравниваем источники, можно установить, что казахский генеалогический и устно-эпический материал совпадают с другими письменными данными. Шежире - это уникальный институт исторических знаний, через который каждый человек может, условно говоря, «вживую» соприкоснуться с нашим прошлым. А это говорит о том, что казахи имели собственное оригинальное представление о своем прошлом, которое нужно в соответствии с современными научными знаниями качественно переосмыслить. Поэтому наше молодое поколение должно знать, изучать и помнить, как и откуда мы произошли.

- А какие проблемы на сегодня существуют в части современного исследования Золотой Орды?

- Для нас очень важно сейчас готовить новые кадры ученых и узких специалистов, которые занимались бы исследованием Золотой Орды. По этому периоду средневековой истории у нас в стране очень мало исследователей. Поэтому стоит актуальный вопрос подготовки таких кадров.

У нас длительный период целенаправленно и специализировано не готовили научные кадры по средневековой истории. Для нас важно, чтобы молодые исследователи сейчас занимались этой тематикой. Тем более на сегодняшний день публикуются новые источники, археологи находят массу интересных предметов. Нумизматы почти ежегодно выявляют уникальный монетный материал, которые порой кардинально меняют наше представление об этом периоде. Поэтому мы надеемся, что государство обратит внимание на подготовку научных кадров: историков, археологов, нумизматов, источниковедов и т.д. Чтобы заниматься этим периодом, на мой взгляд, все-таки необходимы основательные знания иметь, и при этом не только знать языки, но и понимать специфику культуры того периода. Ведь без научной методики и подготовленных специалистов изучать период Золотой Орды очень сложно. Поверьте, там есть что изучать…

У Казахстана должен сформироваться свой независимый взгляд на свое прошлое. Мы должны создать целостную концепцию нашей истории, особенно такого сложного этапа, как эпоха средневековья.

- По Вашему мнению, с чего должно начаться само празднование юбилейной даты? Разрабатывается ли какая-либо концепция?

- Надо сказать, что в этом году, Международная Тюркская академия во главе с ее президентом Дарханом Кыдырали в штаб-квартире ЮНЕСКО провела Международный научный форум «Великая Степь: культурное наследие и роль в мировой истории» (Париж, 15 мая 2019 года), в рамках которого отдельная панельная сессия была посвящена 750-летию Золотой Орды. В работе форума приняли участие ученые и представители Турции, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Татарстана, США, Франции, Индии, Кыргызстана и других государств.

Стоит также отметить, что в современном Татарстане, благодаря многолетним усилиям ученых этой республики, в июне текущего года в Институте истории имени Ш. Марджани прошел большой VI Международный Золотоордынский форум. Были организованы конференции и круглые столы, посвященные 750-летию Золотой Орды, музейные выставки по культуре этого времени. И все на достаточно высоком уровне. Надеюсь, что и у нас отметят эту дату на достойном уровне. По крайней мере, я знаю, что в некоторых регионах Казахстана готовятся научные конференции. Научные форумы организовываются уже в Западном и Центральном Казахстане. При этом нужно проводить мероприятия, посвящённые 750-летию и в Нур-Султане, с участием, прежде всего, известных ученых и экспертов как казахстанских, так и зарубежных. Научные учреждения гуманитарного профиля, которые имеют к этому отношение, также должны принять в этом участие. В целях координации научной работы исследователей по изучению Золотой Орды необходимо создание отдельного научного центра. Если будет принято решение о проведении 750-летия Золотой Орды на государственном уровне, то к этой работе, скорее всего, будут подключены и государственные органы в лице МОН, МКС, МИОР.

Еще один важный момент. Это не должно быть только разовым мероприятием, о котором завтра все забудут и не вспомнят, а нужна целенаправленная и системная, то есть постоянная работа, чтобы научные и культурные мероприятия, посвященные эпохе Золотой Орды, мы могли проводить на регулярной основе. Тогда и интерес общественности будет постоянным. История тюркских народов тесно переплетена с историей казахов. Необходимо каждые 2 года проводить Курултай тюркских народов Евразии с приглашением ученых ближних стран (Татарстан, Башкортостан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан и т.д.). Курултай организационно может состоять из двух частей: собственно научная составляющая (конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы известных ученых) и массовые культурно-спортивные мероприятия (традиционные спортивные состязания тюркских кочевых народов: кокпар, борьба, стрельба из лука, этническая музыка, ярмарка ремесленников и оружейников и т.д.). Ведь если посмотреть на наше общее прошлое, то наши предки были единым населением одного государства – Улуг Улуса/Золотой Орды. Это будет работать на сближение наших народов.

- Можно ли сейчас сказать: является ли Казахское ханство прямым наследником Золотой Орды?

- Период начала формирования улуса Джучи непосредственно связан с территорией Казахстана. Как я уже говорил, Улытау - это один из основных сакрально-культовых центров Великой Степи. Он первоначально был политическим центром (Хан Ордасы) раннего периода истории улуса Джучи. Именно отсюда начался процесс дальнейшего движения чингизидов на Запад. И на территории Казахстана по сей день находятся исторические памятники – важные свидетельства нашего прошлого.

Если посмотреть на географию того времени, то почти половина бывшей территории Золотой Орды является частью современного Казахстана. Вся восточная часть Золотой Орды - начиная от Едиля и Урала на западе и до Алтая и Иртыша на востоке - сплошная степная полоса Казахстана. Далее южноказахстанские города, которые находились вдоль реки Сырдарьи, вплоть до Отрара, входили в зону влияния золотоордынской империи.

Казахский народ имеет глубокую историческую память, которая отражена в шежире и устной истории. Могу отметить такой факт, что история, воспроизведенная в казахских шежире, по некоторым сюжетам совпадает с письменными источниками. Это стоит многого. Надо сказать, что у ногаев и казахов в XIX веке еще сохранялась память о Золотой Орде. Казахи называли эпоху Золотой Орды, судя по нашим жырам и преданиям, «Ноғайлы заманы» (эпохой Ногайлы). Более того, я приведу один очень интересный факт. В официальных золотоордынских документах Улус Джучи называли «Ұлығ Ұлыс» (Великое государство). И в исторической традиции ногаев и казахов сохранилось точно такое же название «Ұлығ Ұлыс» применительно к этому периоду. В частности, об этом писал наш первый ученый Шокан Валиханов. Вот вам прямая историческая связь! Соответственно, история казахов, ногаев, татар, башкир и многих других тюркских народов, как наследников Улуг Улуса, - это есть продолжение истории Улуса Джучи - Золотой Орды!

Или возьмите династию джучидов. Потомки Джучи (торе) правили в казахских степях почти до середины XIX века. Ответ на Ваш вопрос очевиден.

Территория Казахстана огромная. Мы пока ограничиваемся исследованием только городов, городищ, мавзолеев, а степные памятники номадов именно этого времени остаются за объективом изучения. Еще 20 лет назад было обнаружено городище Бозок, вблизи нашей столицы. Он как раз активно функционировал в эпоху Золотой Орды в XIII-XIV веках. И таких исторических мест в нашем регионе немало. Через территорию Казахстана в тот период проходили важнейшие транспортные коммуникации, которые связывали Запад и Восток, Север и Юг. Это не только были караванные пути, но и специализированные маршруты, которые находились под контролем специальной службы, и связывали разные части большой империи. В тот период империя предоставляла возможность безопасно пересекать отдаленные географические пространства. Территория Джучиева улуса была одним из ведущих транзитных звеньев международной торговли. Золотая Орда имела очень тесные торгово-экономические связи со странами Востока, активно взаимодействовала с западно-европейскими торговыми республиками, такими как Генуя и Венеция. В Золотой Орде активно работали монетные дворы, и было свое развитое торгово-денежное обращение.

Есть очень много тем, которые требуют специализированного внимания. Одним словом, историко-культурное наследие Улуг Улуса нужно изучать как нашим ученым, так и зарубежным коллегам, которым я желаю на этом поисковом пути только успеха.

- Спасибо большое за интервью!

Фото: e-history.kz