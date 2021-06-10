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    17:53, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Важно далее расширять географию поставок нашей пищевой продукции - Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экспорт качественной, экологически чистой продукции животноводства должен стать приоритетом Казахстана. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал Президент во время заседания Совета иностранных инвесторов, в прошлом году Казахстан впервые выявил около 100 отечественных экспортеров на международную электронную платформу Alibaba. Доступ к мировым рынкам получили более 4 тысяч наименований казахстанских товаров.

    «В условиях закрытых границ мы смогли переориентировать экспортные потоки с традиционных направлений, которые оказались закрытыми на новые рынки сбыта. Например, отечественные производители сафлорового масла впервые экспортировали свою продукцию в Катар и США. Мы также смогли диверсифицировать и экспорт замороженного мяса с рынков Китая и стран Центральной Азии в страны Ближнего Востока. Сейчас важно и далее расширять географию поставок нашей пищевой продукции», - сказал Глава государства.

    «В целом экспорт качественной, экологически чистой продукции животноводства должен стать нашим приоритетом. Важно обеспечить международное признание качества и безопасности отечественной продукции. Это должно быть из важных направлений поддержки со стороны Министерства торговли и сельского хозяйства», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Также Президент отметил необходимость проработки вопросов оказания консультационной поддержки с сопровождением размещения части затрат на сертификацию продукции на экспортных рынках.



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