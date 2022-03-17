Важно, чтобы власть и общество работали в едином тандеме - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации» обсуждается в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свое мнение по актуальным вопросам, затронутым в новом Послании Главы государства, выразил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев:

«В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации» нашли отражение инициативы, всецело ориентированные на запросы и потребности населения и направленные на дальнейшее развитие страны. Безусловно, твердая позиция Президента страны по созданию будущего Нового Казахстана – эффективного государства с сильным гражданским обществом, вселяет большие надежды на благополучное будущее».

В реализации задач по комплексной модернизации политической системы страны большую роль играют местные исполнительные органы. Развитие страны зависит от процветания регионов. Глава государства подчеркнул, что необходимо пробудить гражданскую активность в стране и запустить процесс осознанного и конструктивного партнерства между государством и обществом, отметил спикер.

«В Жамбылской области данному направлению уделяется особое внимание, - подчеркнул Бердибек Сапарбаев. - Недавно была создана группа «Общественная приемная», в состав которой вошли общественники, представители интеллигенции, СМИ, депутаты. Они проводят встречи с жителями, в ходе которых выявляются актуальные проблемы, работают над их решением. Уже сегодня есть первые результаты. Члены группы на системной основе занимаются разъяснительной работой после январских событий. Работа в этом направлении будет продолжена».

По мнению главы жамбылского региона, тесное взаимодействие власти и общества способствует оперативному и эффективному решению актуальных проблем.

«В Послании отмечено, что меры по модернизации партийной работы, формированию многопартийной системы, обеспечению равных условий для развития всех партий будут способствовать повышению политической конкуренции. Президент подчеркнул, что нужно законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий. Глава государства уверен, что такое решение позволит сформировать многополюсную партийную систему. Также для повышения доверия граждан к представительной власти особое внимание необходимо уделить маслихатам. Для того чтобы политическая модернизация, как сказал наш Президент, осуществилась успешно, нам всем необходимо работать вместе. Важно, чтобы власть и общество работали в едином тандеме», - считает аким Жамбылской области.

«Нужно понять, что никто со стороны ничего не сделает за нас. Всё в наших руках. Давайте вместе строить Новый Казахстан. Уверен, опираясь на поддержку народа, в единстве и согласии мы добьемся поставленных целей», - выразил уверенность Касым-Жомарт Кемелевич, - процитировал Президента страны Бердибек Сапарбаев. - Нам нужно провести системную работу по выполнению задач, озвученных в Послании, с учетом принципов прозрачности и открытости. Общество ждет от нас конкретных и действенных мер. Наша основная задача – работать совместно над укреплением общественного согласия и общенационального единства, развитием экономики, повышением благосостояния граждан».