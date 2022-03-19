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    18:55, 18 Март 2022 | GMT +6

    Важно, чтобы советы или институты АНК были в составе Ұлттық құрылтай - замруководителя АП РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева призвала внести предложения по выработке процедуры отбора кандидатов от АНК в депутаты Сената, также отметила важность того, чтобы институты АНК были в составе Ұлттық құрылтай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Очень важно понимать, что необходимо обеспечить эффективную реализацию Послания. Это зависит от каждого из нас. То, что мы сегодня собрались, и то, что высказываются конкретные предложения, - тоже благодаря конструктивному диалогу», - сказала заместитель руководителя Администрации Президента в ходе расширенного заседания Совета АНК.

    По словам Аиды Балаевой, в стране поэтапно реализуется пакет реформ, озвученных Главой государства.

    Она отметила важность сплоченной работы институтов Ассамблеи народа Казахстана.

    «Нам самим необходимо внести предложения по выработке процедуры отбора кандидатов в депутаты Сената Парламента. Юридически как это будет, можем изучить. Президент говорил о том, что общественные советы и другие различные неправительственные организации будут входить в Ұлттық құрылтай. Здесь важно, чтобы советы или институты АНК также были в составе Ұлттық құрылтай, отстаивая интересы каждого гражданина Казахстана. Очень большой блок вопросов, которые требуют внимательного обсуждения. Может быть, мы в оперативном порядке создадим рабочие группы, которые будут формировать типовой план и все эти пункты планы должны реализоваться в масштабе республики», - считает Аида Балаева.


    Теги:
    Ассамблея народа Казахстана Аида Балаева Послание Президента РК-2022 АНК Общество Послание Президента РК
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