Важно, чтобы советы или институты АНК были в составе Ұлттық құрылтай - замруководителя АП РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева призвала внести предложения по выработке процедуры отбора кандидатов от АНК в депутаты Сената, также отметила важность того, чтобы институты АНК были в составе Ұлттық құрылтай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень важно понимать, что необходимо обеспечить эффективную реализацию Послания. Это зависит от каждого из нас. То, что мы сегодня собрались, и то, что высказываются конкретные предложения, - тоже благодаря конструктивному диалогу», - сказала заместитель руководителя Администрации Президента в ходе расширенного заседания Совета АНК.

По словам Аиды Балаевой, в стране поэтапно реализуется пакет реформ, озвученных Главой государства.

Она отметила важность сплоченной работы институтов Ассамблеи народа Казахстана.

«Нам самим необходимо внести предложения по выработке процедуры отбора кандидатов в депутаты Сената Парламента. Юридически как это будет, можем изучить. Президент говорил о том, что общественные советы и другие различные неправительственные организации будут входить в Ұлттық құрылтай. Здесь важно, чтобы советы или институты АНК также были в составе Ұлттық құрылтай, отстаивая интересы каждого гражданина Казахстана. Очень большой блок вопросов, которые требуют внимательного обсуждения. Может быть, мы в оперативном порядке создадим рабочие группы, которые будут формировать типовой план и все эти пункты планы должны реализоваться в масштабе республики», - считает Аида Балаева.