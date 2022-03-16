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    14:33, 16 Март 2022 | GMT +6

    Важно, чтобы реализация поставленных задач осуществлялась с такой же продуманностью – Асхат Аймагамбетов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Важно, чтобы реализация поставленных задач осуществлялась с такой же продуманностью, с которой были приняты озвученные Главой государства решения. Таким мнением поделился министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, комментируя Послание Президента, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодняшнее послание Президента длилось 1 час и 18 минут. Это время останется в страницах истории и станет началом нового курса развития страны - Жаңа Қазақстан.

    Важно, чтобы реализация поставленных задач осуществлялась с такой же продуманностью, с которой были приняты озвученные Главой государства решения. Думаю, вы согласитесь, что они нашли особенный отклик в наших сердцах.

    Отдельно хочу поздравить с созданием Абайской, Улытауской и Жетысуской областей. Құтты болсын!», - написал министр на своей странице в сети Facebook.


    Теги:
    Асхат Аймагамбетов Президент Президент Казахстана Мнения Послание Президента РК-2022 Образование МОН Политика Новый Казахстан Послание Президента РК
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