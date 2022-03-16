Важно, чтобы реализация поставленных задач осуществлялась с такой же продуманностью – Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Важно, чтобы реализация поставленных задач осуществлялась с такой же продуманностью, с которой были приняты озвученные Главой государства решения. Таким мнением поделился министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, комментируя Послание Президента, передает МИА «Казинформ».

«Сегодняшнее послание Президента длилось 1 час и 18 минут. Это время останется в страницах истории и станет началом нового курса развития страны - Жаңа Қазақстан.

Важно, чтобы реализация поставленных задач осуществлялась с такой же продуманностью, с которой были приняты озвученные Главой государства решения. Думаю, вы согласитесь, что они нашли особенный отклик в наших сердцах.

Отдельно хочу поздравить с созданием Абайской, Улытауской и Жетысуской областей. Құтты болсын!», - написал министр на своей странице в сети Facebook.