Важно быть учителем «без пьедестала» - Кульжан Садуева

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня для педагога важно не только твердое умение, но и необходимы гибкие навыки. Так считает «Почетный работник образования РК», учитель с более 40-летним стажем Кульжан Садуева. В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» педагог рассказала, как с момента обретения Казахстаном суверенитета в стране поменялось отношение к системе образования. По ее словам, закон «О статусе педагога», повышение заработной платы ощутимо подняли престиж учителя. Увеличение школ с казахским языком обучения, воспитание на основе национальных традиции, а главное, обновленная программа обучения учитывает многие возможности детей.

- Кульжан Нигметовна расскажите, почему вы выбрали профессию педагога?

- Мои школьные годы прошли в сельской школе. В самый разгар советской идеологии была отличницей, комсомольской активисткой. Самоуправление тогда было настоящее. Помню, как мы сами проводили вечера, диспуты. Тогда директор школы спокойно оставлял мне ключи школы, когда мы устраивали вечера. А когда надо было заменить заболевшего учителя, меня отправляли в класс. Поэтому профессия, скорее всего, выбрала меня. В институте я училась в физико-математическом факультете. В тот год принимала экзамен выездная комиссия из Томского института автоматизированных систем управления и радиоэлектроники. Но сдав экзамен, я поняла, что меня дома не отпустят в далекий Томск. Так, школьная активистка плавно перешла в школьного учителя. (Улыбается)

- В чём состоит главная задача педагога? Какими чертами характера он должен владеть?

Меняется мир, меняются люди. Меняются образовательные технологии. В конце концов, изменилось требование к процессу обучения. Сейчас стоит вопрос научить учиться, пробудить жажду познания. Учить не на всю жизнь, а через всю жизнь. Само слово «педагог» с древнегреческого переводится как «искусство воспитания». И в этом есть его главная задача во все времена. Поэтому важны такие черты личности, как человечность и чуткость, ответственность и справедливость, требовательность и чувство юмора. Сегодня для педагога важно не только твердое умение, но и необходимы гибкие навыки. Эмоциональный интеллект, креативность и стрессоустойчивость. Важно быть учителем «без пьедестала».

- Расскажите, о вашем трудовом пути?

- Мне очень повезло с первым замечательным педагогическим коллективом, куда я попала по распределению, который меня не только поддержал, но и придал уверенность для моего дальнейшего становления как учителя математики. И поэтому я до сих пор в своей работе трепетно отношусь к молодым кадрам, стараясь во всем им помочь. Затем переезд в город Талдыкорган, где я проработала методистом, а потом директором областного Дворца школьников. Незадолго до известных декабрьских событий я была на Всесоюзном семинаре директоров Дворцов школьников, где в общении с людьми со всего Союза я вдруг осознала свою сопричастность к той политике, которая ведет к потере национальной идентичности. Вскоре я вернулась в школу, работая завучем, стала одним из организаторов эксперимента в школе «Самовоспитание учащихся - через самопознание» под руководством известного профессора педагогики А.А Кочетова из Беларуси. Это был хороший опыт с лучшими белорусскими психологами и педагогами. В 1995 году я переехала в Алматы. И так получилось, что я начала осваивать новую грань системы образования - частную школу, которая тогда только зарождалась. Это было интересное время становления частного сектора образования. Работа учителем математики частной школы «Голубой парус»,а затем учителем, завучем и директором частной школы «Даулет» дала мне понимание того, какой должна быть частная школа. И когда в 2007 году школа неожиданно закрылась, я вместе с коллегами решила весь свой накопленный опыт и свои идеи реализовать именно на базе школы с казахским языком обучения. Хотелось тогда внести свой вклад в развитие казахского языка, в развитие национальных традиции, обычаев, культуры, воспитать настоящую казахскую интеллигенцию на примерах алашординцев, поэтому название школы «Zerde» мы написали на латыни. С тех пор 14 лет мы верно служим этой идее, и наша школа развивается.

У меня общий педагогический стаж- 41 лет. За годы своей работы удостоилась звания «Почетный работник». За значительные успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения награждена нагрудным знаком «Ы.Алтынсарина». Награждена медалью «Лидер образования».

- Как вы относитесь к дистанционному обучению? Назовите плюсы и минусы.

- Дистанционное обучение - это реалия сегодняшнего дня, которую мир просто принял. Но нет полного удовлетворения, когда нет живого взгляда ребенка, когда не можешь молча подбодрить, положив руку на плечо. Но дистанционное обучение неожиданно привнесла в жизнь школы и свои плюсы. Оно стало мощным стимулом саморазвития не только учителя, но и некоторых учащихся, которые стали более самостоятельными. Оно поменяло в некоторой степени даже сознание учителя.

- По-вашему, какие проблемы сейчас существуют в системе образования?

- В системе образования, конечно, есть разные проблемы. К примеру, меня беспокоит тенденция риска увеличения репетиторства в государственных школах, когда учитель после уроков забирает детей в арендованное помещение и продолжает обучать дальше. И это, к сожалению, повсеместно. Прежде всего, это результат переполненности классов и, соответственно, потеря родительского доверия школе. А также вырабатывается некая система «натаскивания» детей в НИШ, КТЛ, РФМШ и даже шестилеток для поступления в престижную школу. В своем стремлении дать детям лучшее образование родители не учитывают возможности, способности, здоровье ребенка. От такой нагрузки дети становятся безынициативными, вялыми. Все эти репетиторы и учебные центры зарабатывают на эгоизме и амбициях родителей, на желании родителей хоть как-то оградить детей от гаджетов. Надо максимально развивать дополнительные занятия. Но они должны быть по спорту, искусству, музыке, программированию, технические кружки, мастерские. Тогда и одаренность, и способность сами заявят о себе.

- Что можете добавить о достижениях системы образования за 30-лет Независимости?

- Школа сегодня - уже далеко не та советская школа с мощной идеологией. И это хорошо. Пройдя тяжелые девяностые, когда лучшие учителя уходили от безысходности на базар, на себе испытав все прелести бесконечных реформ, сегодня я понимаю, что через это надо было пройти. Сегодня система образования как птица феникс восстает из пепла. Беспрецедентные меры поддержки государства частного сектора образования стало катализатором открытия тысячи новых ученических мест. Закон «О статусе педагога», повышение заработной платы ощутимо подняло престиж учителя. Увеличение школ с казахским языком обучения, воспитание на основе национальных традиции, несмотря ни на что рост патриотизма среди учащихся, а главное обновленная программа обучения, которая соответствует современным реалиям, учитывает многие возможности детей. Конечно, не все так гладко, но я на все изменения образования смотрю с оптимизмом. Я вижу много думающих, мотивированных детей, я вижу развитие человеческого капитала, и, соответственно, верю в экономическое развитие своей страны.

- Спасибо, за интервью!