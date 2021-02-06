Важно акцентировать внимание на вовлечение юных талантов в процессы развития страны - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось первое заседание Государственной комиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе своего выступления Президент отметил, что значимым направлением, в котором наша талантливая молодежь способна сыграть ключевую роль является креативная экономика.

«Сегодня на международном уровне Казахстан успешно продвигают наши молодые ученые, певцы, музыканты, актеры, дизайнеры и представители других творческих профессий. Креативная индустрия является одним из самых быстрорастущих сегментов мировой экономики. Объем этой отрасли в ряде развитых государств достигает 10 % от ВВП», - сказал Президент и поручил Правительству проработать перспективы комплексного развития инфраструктуры поддержки этой стратегически важной сферы.

«Одним из ее системообразующих элементов может стать Национальный образовательный хаб в области науки, культуры и современного творчества, - сказал Глава государства. - Эта своеобразная «Фабрика талантов» предоставит молодым одаренным людям со всех регионов страны шанс пройти специальные курсы и мастер-классы у лучших профессионалов в своей отрасли. К данной деятельности в качестве наставников и менторов следует привлечь и выпускников различных международных программ, в том числе программы «Болашақ».

Президент отметил, что «нам важно также акцентировать внимание на вовлечение юных талантов в процессы развития страны. Каждый из них должен ощутить свою сопричастность к успехам Родины, почувствовать гордость за ее достижения».

Вдохновляющим примером гражданской ответственности Касым-Жомарт Токаев назвал участие многих молодых добровольцев и предпринимателей в таких социально значимых проектах, как «Туған Жер» и «Biz Birgemiz».

«Следует продолжить эту работу. Нужно предоставить молодежи все возможности для активного проявления деятельного патриотизма. Необходимо создать благоприятные условия для инвестирования ею своих знаний, времени и энергии в созидание сильного независимого Казахстана», - сказал Президент.