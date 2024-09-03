Важный шаг – что пишут мировые СМИ о Послании Токаева

Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием народу Казахстана 2-го сентября. Международное информационное агентство Kazinform представляет обзор публикаций в мировых СМИ, посвященных сегодняшнему выступлению Президента.

Anadolu: Токаев назначил референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане на 6 октября

Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане состоится 6 октября 2024 года, сообщает Anadolu со ссылкой на выступление Касым-Жомарта Токаева 2 сентября.

— С учетом нарастания глобального энергодефицита мы остро нуждаемся в надежных и экологически чистых источниках энергии. Поэтому, на мой взгляд, необходимо обратить самое пристальное внимание на развитие атомной энергетики, — цитирует издание слова Главы государства.

По словам Президента, этот вид генерации способен в значительной степени удовлетворить быстро растущие потребности казахстанской экономики.

— Сегодня в 30 развитых и развивающихся государствах действуют около 200 АЭС, — напомнил Токаев. — Мы должны думать о будущем, учитывая долгосрочные национальные интересы и специфику нашей страны. Поэтому, я всегда настаивал на необходимости принятия продуманного решения по вопросу строительства АЭС, широкого обсуждения в обществе планов стратегического характера, — говорится в публикации.

Как отмечает издание, предстоящий референдум станет еще одним проявлением широкого общенационального диалога и ярким примером реализации концепции «слышащего государства».

— По сути, такими шагами мы формируем новую общественно-политическую культуру, закладываем новые стандарты принятия ключевых государственных решений, — добавил Президент.

DW: Токаев объявил дату референдума по АЭС в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о дате проведении общенародного референдума по строительству АЭС в стране, передает немецкое агентство Deutsche Welle. Обращение к атомной энергетике Токаев связал с ростом «глобального энергодефицита» и острой потребности Казахстана в «надежных и чистых источниках энергии».

Уточняется, что казахстанское правительство рассматривает в перспективе возведение не одной, а трех атомных электростанций. Среди подходящих под строительство площадок министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев ранее называл город Балхаш, город Курчатов на Иртыше и площадку, на которой прежде работала станция средней мощности в Западном Казахстане.

В 2023 году министерство энергетики Казахстана распространило информацию, что среди наиболее вероятных претендентов на строительство АЭС на территории страны значатся четыре компании. Речь идет о китайской корпорации CNNC, южнокорейской KHNP, французской EDF и российском «Росатоме».

АЗЕРТАДЖ: Токаев озвучил планы по развитию газовой отрасли Казахстана

Модернизация участков магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр» протяженностью свыше 800 км завершили за рекордные сроки, сообщает агентство АЗЕРТАДЖ. Об этом рассказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу.

Как отмечает издание, также предстоит расширить мощности и диверсифицировать газотранспортные маршруты.

— В прошлом году начата эксплуатация ряда газовых месторождений, планируется также освоение новых залежей газа с общим объемом добычи в один миллиард кубометров в год. Однако до полного ввода этих проектов следует рационально распределять поставки газа на внутренний рынок, взвешенно подойти к переводу ТЭЦ и бытовых потребителей с угля на газ, — сказал Токаев.

Ускорение строительства газоперерабатывающих предприятий в Жанаозене, на Кашагане и Карачаганаке Президент обозначил как приоритетную задачу для Правительства.

— Для успешного развития отрасли предстоит в кратчайшие сроки внедрить действенные стимулы, направленные на обеспечение возвратности инвестиций, включая предоставление адекватных тарифов и оптовых цен. Такие условия крайне важны для новых инвестиций в геологоразведку газовых месторождений. Иначе обеспечить экономику достаточными объемами газа попросту невозможно, — добавил Глава государства.

ТАСС: Референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане пройдет 6 октября

Касым-Жомарт Токаев в Послании народу страны заявил, что общенациональный референдум по строительству атомной электростанции в республике пройдет 6 октября 2024 года, передает агентство ТАСС.

— Каждый важный для жизни страны шаг необходимо совершать при поддержке народа. Так должно быть и с референдумом по АЭС. О его проведении я высказался в 2023 году, то есть эта тема находится в общественной повестке уже год, — сказал Токаев в Послании народу Казахстана.

Он также отметил, что это достаточный срок для принятия гражданами взвешенного решения. Президент также отметил, что с учетом глобального энергодефицита страна остро нуждается в надежных и экологически чистых источниках энергии.

— Поэтому, на мой взгляд, необходимо обратить самое пристальное внимание на развитие атомной энергетики. Этот вид генерации способен в значительной степени удовлетворить быстрорастущие потребности нашей экономики. В настоящее время в 30 развитых и развивающихся государствах действуют около 200 АЭС, — добавил Токаев.

Bloomberg: Казахстан рассматривает возможность введения более высоких налогов для банков на фоне дефицита бюджета

Президент Казахстана вновь призвал к более «справедливому» налоговому бремени для кредиторов страны, пишет Bloomberg.

Он заявил, что правительство изо всех сил пытается сократить дефицит бюджета. Тем самым, Президент предложил сделать налоги для банков соразмерными дивидендам их акционеров.

— Казахстанские банки должны платить налоги «пропорционально дивидендам своих акционеров, — заявил президент Касым-Жомарт Токаев в своем обращении 2 сентября к народу Казахстана.

Большая, не имеющая выхода к морю страна, зажатая между Россией и Китаем, увеличила бюджетные расходы после беспорядков в 2022 году, которые Президент Казахстана назвал попыткой государственного переворота. В то же время, как отмечает Bloomberg, Касым-Жомарт Токаев добивался увеличения доходов за счет более высоких банковских налогов и стремился противостоять олигархам, продвигая закон о возврате активов, которые, как считается, были приобретены незаконным путем.

— Нам нужен новый банковский закон для стимулирования экономической активности и дальнейшего развития сектора финтехсектора, — сказал он.

Он добавил, что крупным просчетом предыдущего и нынешнего Правительства стало неисполнение доходной части бюджета республики.