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    10:48, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Вайнеров арестовали на 10 суток по делу о финансовой пирамиде в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов взяты под стражу по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Постановлением следственного суда в отношении М. Туребаева и М. Шерниязова санкционировано изменение меры пресечения с залога на содержание под стражей сроком на 10 суток», - проинформировали в пресс-службе городского суда Алматы.

    Ранее в департаменте полиции Алматы сообщали, что четыре организатора финансовой пирамиды «Mudarabah Capital» взяты под стражу. В отношении двоих ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован залог, ещё двое находились под домашним арестом.

    Напомним, они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в следственном управлении департамента полиции Алматы по ст.217 ч.3 УК РК.

    Уголовное дело было зарегистрировано департаментом полиции Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

    Как сообщалось ранее, в октябре прошлого года в Алматы задержан руководитель компании «Mudarabah Capital» за организацию финансовой пирамиды. 14 человек признаны подозреваемыми по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital, двое из них объявлены в международный розыск. В рекламе компании снимались популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. Видео о финпирамиде было опубликовано на странице замначальника полиции в соцсетях. Одна из жертв финансовой пирамиды «Mudarabah Capital» подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД РК в Нур-Султан.


    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Главная Алматы Правоохранительные органы Финансовая пирамида
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