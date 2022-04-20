Вайнеров арестовали на 10 суток по делу о финансовой пирамиде в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов взяты под стражу по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением следственного суда в отношении М. Туребаева и М. Шерниязова санкционировано изменение меры пресечения с залога на содержание под стражей сроком на 10 суток», - проинформировали в пресс-службе городского суда Алматы.

Ранее в департаменте полиции Алматы сообщали, что четыре организатора финансовой пирамиды «Mudarabah Capital» взяты под стражу. В отношении двоих ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован залог, ещё двое находились под домашним арестом.

Напомним, они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в следственном управлении департамента полиции Алматы по ст.217 ч.3 УК РК.

Уголовное дело было зарегистрировано департаментом полиции Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

Как сообщалось ранее, в октябре прошлого года в Алматы задержан руководитель компании «Mudarabah Capital» за организацию финансовой пирамиды. 14 человек признаны подозреваемыми по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital, двое из них объявлены в международный розыск. В рекламе компании снимались популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. Видео о финпирамиде было опубликовано на странице замначальника полиции в соцсетях. Одна из жертв финансовой пирамиды «Mudarabah Capital» подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД РК в Нур-Султан.