18 Августа 2022 15:20

Вайнерам Туребаеву и Шерниязову продлили арест - дело о финпирамиде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову продлили срок содержания под стражей до 18 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 17 августа постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении подозреваемых в период ознакомления с материалами дела на 30 суток, то есть до 18 сентября. Постановление суда не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

В апреле этого года вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были взяты под стражу по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital сроком на 10 дней. Позже их арест продлили на два месяца. Затем вновь продлили до 18 августа.

Также в качестве подозреваемого по этому делу проходит еще один вайнер Азимжан Саидбаев. Он был объявлен в розыск.

В октябре прошлого года в Алматы задержан руководитель компании «Mudarabah Capital» за организацию финансовой пирамиды. 14 человек признаны подозреваемыми по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital.

В рекламе этой компании снимались популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. Видео о финпирамиде было опубликовано на странице бывшего замначальника полиции Алматы в соцсетях.

Весной этого года одна из жертв финансовой пирамиды «Mudarabah Capital» подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД в Нур-Султане.

Фото из открытых источников











