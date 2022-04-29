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    16:00, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Вайнерам продлили арест на два месяца - дело о финпирамиде

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову продлили арест на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба Алматинского городского суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Постановлением следственного суда ходатайство органов следствия удовлетворено. Санкционировано продление срока содержания под стражей на два месяца в отношении Шерниязова и Туребаева», - проинформировала пресс-служба горсуда Алматы.

    Ранее сообщалось, что вайнеры взяты под стражу по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital сроком на 10 дней. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в следственном управлении департамента полиции Алматы по статье 217 части 3 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой».

    В октябре прошлого года в Алматы задержан руководитель компании «Mudarabah Capital» за организацию финансовой пирамиды. 14 человек признаны подозреваемыми, двое из них объявлены в международный розыск.

    В рекламе компании снимались популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. Видео о финпирамиде было опубликовано на странице замначальника полиции в соцсетях.

    Одна из жертв финансовой пирамиды «Mudarabah Capital» подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД РК в Нур-Султане.


    Теги:
    МВД РК Главная Алматы Суды Правоохранительные органы Финансовая пирамида
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