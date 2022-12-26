Вайнера Мейржана Туребаева отпустили из-под стражи

26 Декабря 2022, 18:09

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается суд над вайнерами Мейржаном Туребаевым и Мейирханом Шерниязовым по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе предварительного слушания судья Алмалинского районного суда Камшат Саурова постановила ходатайство адвоката в интересах вайнера Мейржана Туребаева удовлетворить, изменить ему меру пресечения на домашний арест.

«Меру пресечения в отношении Мейржана Туребаева в виде содержания под стражей изменить на домашний арест. Освободить его из-под стражи», - огласила судья.

Ему также запретили давать комментарии, выступать на публике, отвечать на вопросы СМИ. Также ему запрещено участвовать в митингах, собраниях.

Ранее Мейржан Туребаев ходатайствовал о возврате дела прокурору, а его адвокат просил изменить меру пресечения в виде домашнего ареста. А адвокаты Мейирхана Шерниязова попросили суд прекратить уголовное дело в отношении своих подзащитных и признать их потерпевшими.

Суд оставил меру пресечения в отношении Мейирхана Шерниязева и остальных лиц без изменения.

Суд проходит в онлайн-режиме. Всего на скамье подсудимых находятся 12 человек, включая двух вайнеров и руководителей компании, которые были признаны финансовыми пирамидами.

Ранее подсудимые и их адвокаты просили суд изменить меру пресечения в виде домашнего ареста, а некоторые - прекратить в отношении них уголовное дело.

В апреле этого года вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были взяты под стражу по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital сроком на 10 дней. Позже их арест продлили на несколько месяцев.

Еще один вайнер Азимжан Саидбаев ранее был объявлен в розыск.

В октябре 2021 года в Алматы был задержан руководитель компании «Mudarabah Capital» за организацию финансовой пирамиды. В целом 14 человек признаны подозреваемыми по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital.

В рекламе этой компании снимались популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. Видео о финпирамиде было опубликовано на странице бывшего замначальника полиции Алматы в соцсетях.

Весной этого года одна из жертв финансовой пирамиды «Mudarabah Capital» подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД в Астане.

Фото: instagram.com/meirzhach_tv