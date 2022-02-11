Вайнера Азимжана Саидбаева объявили в розыск
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Один из подозреваемых в создании финансовой пирамиды вайнер Азимжан Саидбаев объявлен в розыск. Об этом сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 217 частью 3 пунктом 2 УК Республики Казахстан (создание и руководство финансовой «инвестиционной» пирамидой), нами разыскивается уроженец Республики Кыргызстан - Саидбаев Азимжан Алымджанович, 1986 года рождения. Мера пресечения: содержание под стражей», - написал на своей странице в Instagram Рустам Абдрахманов.
Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемом, полиция просит сообщить по следующим телефонам: +7 701 758 67 60, +7 708 683 94 33 и 8 (727) 254 43 51.
Ранее в городском суде Алматы сообщили, что в отношении известных вайнеров Мейржана Туребаева, Мейирхана Шерниязова и Азизжана Саидбаева заведено уголовное дело по статье 217 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой».
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