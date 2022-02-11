+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вайнера Азимжана Саидбаева объявили в розыск

11 Февраля 2022 10:30
Поделиться:
Вайнера Азимжана Саидбаева объявили в розыск

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Один из подозреваемых в создании финансовой пирамиды вайнер Азимжан Саидбаев объявлен в розыск. Об этом сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Столичные полицейские проверяют рынки
Взял в долг 75 млн тенге и потратил их на азартные игры житель Туркестанской области Правовой нигилизм: незнание закона не освобождает от ответственности Руководство и персонал более 1000 столичных объектов обучили мерам при угрозе терактов

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 217 частью 3 пунктом 2 УК Республики Казахстан (создание и руководство финансовой «инвестиционной» пирамидой), нами разыскивается уроженец Республики Кыргызстан - Саидбаев Азимжан Алымджанович, 1986 года рождения. Мера пресечения: содержание под стражей», - написал на своей странице в Instagram Рустам Абдрахманов.

Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемом, полиция просит сообщить по следующим телефонам: +7 701 758 67 60, +7 708 683 94 33 и 8 (727) 254 43 51.

Ранее в городском суде Алматы сообщили, что в отношении известных вайнеров Мейржана Туребаева, Мейирхана Шерниязова и Азизжана Саидбаева заведено уголовное дело по статье 217 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой».


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Суды   #МВД РК   #Финансовая пирамида  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Столичные полицейские проверяют рынки
Взял в долг 75 млн тенге и потратил их на азартные игры житель Туркестанской области
Правовой нигилизм: незнание закона не освобождает от ответственности
Руководство и персонал более 1000 столичных объектов обучили мерам при угрозе терактов
Популярное
1 Новый аким Алматы совершил первый рабочий объезд
2 Сенатор Куртаев заявил о бесполезности дочерней компании фонда «Самрук-Казына»
3 Марат Тулебаев проверил ряд объектов столичной полиции
4 Назначен начальник департамента полиции Мангистауской области
5 Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
6 О чем договорились Казахстан и Россия, рассказал Касым-Жомарт Токаев
Читайте также
Руководство и персонал более 1000 столичных объектов обучили мерам при угрозе терактов
100-летняя алматинка вылечилась от коронавируса
Новый аким Алматы совершил первый рабочий объезд
Сенатор Куртаев заявил о бесполезности дочерней компании фонда «Самрук-Казына»
Марат Тулебаев проверил ряд объектов столичной полиции
Назначен начальник департамента полиции Мангистауской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
О чем договорились Казахстан и Россия, рассказал Касым-Жомарт Токаев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив