    18:17, 22 Март 2026 | GMT +5

    Вайнер Мейржан Туребаев вышел на свободу

    Казахстанский блогер и вайнер Мейржан Туребаев сообщил о возвращении домой после отбытия наказания, передает агентство Kazinform.

    Фото: Facebook/Мейржан Туребаев

    На его странице в Instagram появилась публикация, на которой он запечатлен вместе с родными — на кадрах видно, как близкие встречают его после освобождения. На одном из фото также заметна открытка с надписью «С возвращением».

    — Способность передавать свою любовь другим, находить радость и удовольствие в самых обычных мелочах, — подписал Туребаев снимки. 

    Публикация вызвала активную реакцию пользователей. В комментариях подписчики оставили десятки слов поддержки и поздравлений с возвращением.

    Напомним, в июне 2023 года в Алматы был оглашен приговор по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Суд признал виновными 12 человек, в том числе вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова. Они были приговорены к пяти годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. 

    Ранее, 3 июля 2025 года, стало известно об освобождении Мейирхана Шерниязова. 

    Алматы Блогеры Финансовая пирамида Социальные сети
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают