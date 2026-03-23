Вайнер Мейржан Туребаев вышел на свободу

На его странице в Instagram появилась публикация, на которой он запечатлен вместе с родными — на кадрах видно, как близкие встречают его после освобождения. На одном из фото также заметна открытка с надписью «С возвращением».

— Способность передавать свою любовь другим, находить радость и удовольствие в самых обычных мелочах, — подписал Туребаев снимки.

Публикация вызвала активную реакцию пользователей. В комментариях подписчики оставили десятки слов поддержки и поздравлений с возвращением.

Напомним, в июне 2023 года в Алматы был оглашен приговор по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Суд признал виновными 12 человек, в том числе вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова. Они были приговорены к пяти годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Ранее, 3 июля 2025 года, стало известно об освобождении Мейирхана Шерниязова.